Opening Day: Cartelera completa de la primera jornada de la MLB, horarios y dónde ver los partidos

Este 28 de marzo inicia la acción de la temporada 2024 de las Grandes Ligas. El Opening Day traerá 15 encuentros de todas las franquicias de la MLB, que iniciará oficialmente el largo camino de 160 encuentros para un lugar en los playoffs y luchar por la Serie Mundial.

La cartelera de encuentros inicia bien temprano con el juego entre los Milwaukee Brewers y los New York Mets en el Citi Field de Queens. Este enfrentamiento será a la 13:10hs del este de Estados Unidos y será el que oficialmente de inicio a la temporada.

El día se extenderá con otros 14 encuentros y cerrará con los Seattle Mariners recibiendo en casa a los Boston Red Sox. Encuentro que está pautado para las 22:10hs del este de los Estados Unidos.

Calendario completo de los encuentros del Opening Day de la MLB

Milwaukee Brewers vs. New York Mets. 13:10 ET

Los Angeles Angels vs. Baltimore Orioles. 15:05 ET

Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies. 15:05 ET

Washington Nationals vs. Cincinnati Reds 16:10 ET

San Francisco Giants vs. San Diego Padres 16:10 ET

St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers 16:10 ET

Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays 16:10 ET

Minnesota Twins vs. Kansas City Royals 16:10 ET

Detroit Tigers vs. Chicago White Sox 16:10 ET

Pittsburgh Pirates vs. Miami Marlins 16:10 ET

New York Yankees vs. Houston Astros 16:10 ET

Chicago Cubs vs. Texas Rangers 19:35 ET

Cleveland Guardians vs. Oakland Athletics 22:07 ET

Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks 22:10 ET

Boston Red Sox vs. Seattle Mariners 22:10 ET

José Quintana será el abridor de los Mets en el primer juego de la temporada 2024. Crédito: Jeff Roberson | AP

¿Dónde ver los encuentros del Opening Day?

Este año la MLB tendrá muchas opciones de transmisión. ESPN, ESPN2, ABC, FOX, FOX Sports 1, TBS o MLB Network serán los principales canales que llevarán la acción del mejor béisbol del mundo. Por otro lado, algunas plataformas de streaming como Apple TV+ o Fubo TV en Estados Unidos también transmitirán algunos partidos semanales.

