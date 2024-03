Hispano arrestado por ser presunto responsable de tiroteo en guardería de Virginia: dos mujeres fueron heridas

El Departamento de Policía del Condado de Fairfax dijo que el sospechoso de disparar en una guardería en Springfield, ya fue capturado por la Unidad de Rastreo y Aprehensión de Fugitivos. El tiroteo se registró este miércoles 27 de marzo por la mañana, en donde dos mujeres, al parecer maestras quedaron heridas, pero fuera de peligro.

Autoridades de Virginia iniciaron la investigación de la balacera, en donde afortunadamente ninguno de los niños o bebés que se encontraban en la guardería ubicada en el 8500 de Bauer Dr. en Springfield, fueron heridos, todos están a salvo.

El hombre que disparó, al parecer durante una pelea doméstica, después escapó del lugar, pero los agentes lograron encontrarlo para capturarlo.

Fue señalado como peligroso

La policía de Fairfax solicitó la búsqueda de Julio Pascual Sejas, 41 de Arlington, por ser señalado como el posible responsable del tiroteo, quien conducía una Dodge Ram con placas VA TSX5565, y vestía un sombrero y una camisa negra. Fue señalado como peligroso.

Las autoridades dieron una conferencia en el lugar de los hechos, en donde la sub jefa Brooke Wright, proporcionó una actualización del accidente. Dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital; su estado de salud no es grave.

La identidad de las dos víctimas no fue revelada por la policía, ni la relación que existe con el posible pistolero. Lo único que mencionaron es que el tiroteo se derivó de una pelea doméstica. La sub jefa dijo que Julio Pascual llegó armado a la guardería y al no dejarlo entrar disparó a través de la puerta.

Los niños de la guardería están bien

Asimismo, Wright explicó que los niños de la guardería se encontraban bien, de inmediato llamaron a sus padres para que los llevaran a sus casas y todos estaban a salvo. Además, ya que no hubo más heridos.

Horas más tarde, Unidad de Rastreo y Aprehensión de Fugitivos pudo localizar a Julio Pascual Sejas en en el Aeropuerto Internacional Dulles y lograron arrestarlo para ponerlo bajo custodia.

Ahora enfrenta siete cargos, incluidos dos cargos de heridas maliciosas agravadas y tres cargos de disparar contra un edificio escolar.

