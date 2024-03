Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de marzo al 3 de abril

Representación de “La Pasión de Cristo”

Este Viernes Santo, en la Capilla del Inmaculado Corazón de María se mostrará la obra de teatro “La Pasión de Cristo”, que narra la historia de Jesucristo hasta que fue entregado por Pilatos para su crucificción. La representación del vía crucis llegará hasta la Iglesia San Joseph (64 y Palisade) donde serán crucificados los dos ladrones Dimas, Gestas, y Jesús. El montaje teatral cuenta con más de 60 actores en escena, escenografía de Gonzalo Mejía, música y sonido de Jorge Terry y vestuario de Carlos Juarez e Hilda Luis. A las 11:00 am. La Capilla del Corazon de Maria está ubicada en el 7615 Broadway, North Bergen, Nueva Jersey. Entrada Gratis.

Foto: Shutterstock

Cierre de la serie “March is Music” en el Pregones

La agrupación nominada al Grammy, Groove Collective, pondrá cierre este sábado a la serie de conciertos “March is Music”, del Teatro Pregones. Durante más de 20 años, este legendario grupo de músicos ha improvisado y perfeccionado la polinización cruzada de estilos que van desde el funk, jazz, house, latín, hip hop, rock y todo sonido que induce a la fiesta. Los ritmos de batería y bajo, los vientos coloridos y vibrantes, los sabores de la percusión mundial y la armonía intrincada se fusionan perfectamente entre estos maestros del funk multicolor. A las 7:00 pm, en el Pregones (575 Walton Ave, The Bronx). Información y boletos en:https://pregonesprtt.org/march-is-music-2024/.

Foto: Pregones Crédito: Cortesía

Brunch de Pascua en La Barca Cantina

La Barca Cantina iniciará su temporada 2024 con su primer “Easter Brunch”, este domingo 31 de marzo. Los invitados disfrutarán de un buffet de desayuno “all you can eat”, con platillos como chilaquiles rojos, tostadas francesas mexicanas; tacos de barbacoa de cordero, pollo en salsa verde y más; y cócteles especiales como mimosas y bellinis de conejitos. Durante el crucero, también habrá oportunidad de ganar huevos de Pascua con ofertas especiales como pases de embarque gratuitos para cruceros futuros, tarjetas de regalo, boletos para un cóctel gratis y más, mientras se disfruta de música de un DJ en vivo y se contemplan las impresionantes vistas de la ciudad de Nueva York. De 12:30 a 2:30 pm. En el Pier 81 (W 41 Street & 12th Avenue). Para más información y boletos, visite: www.labarcacantina.com.

Foto: La Barca Cantina

“El Niño” en la Metropolitan Opera

El compositor estadounidense John Adams regresa al Metropolitan Opera este lunes 1 de abril con su aclamada ópera-oratorio, “El Niño”, una reinvención dramática de la Natividad, que incorpora textos sagrados y seculares en inglés, español y latín, desde tiempos bíblicos hasta la actualidad. La pieza reúne a algunos de los más grandes defensores de la ópera contemporánea, como Marin Alsop, una de las grandes directoras de nuestro tiempo; la soprano Julia Bullock y el innovador bajo-barítono Davóne Tines. Las mezzosopranos J’Nai Bridges y Daniela Mack se turnan para completar el trío principal. La nueva producción también marca el debut en el Met de Lileana Blain-Cruz, Directora Residente en el Teatro Lincoln Center. A las 7 pm en el Teatro Peter B. Lewis del Guggenheim, (1071 Fifth Avenue). Boletos en: www.worksandprocess.org.

Foto: Cortesía Michelle Tabnick PR

El Jardín Botánico florece en primavera

Contemple hermosas exhibiciones de esplendor floral en el Jardín Botánico de Nueva York (2900 Southern Boulevard, Bronx) que se muestra en todo su esplendor esta primavera. A lo largo de sus 250 acres, el NYBG ofrece un panorama de belleza estacional mientras sus colecciones despiertan con un caleidoscopio de colores y fragancias. Semana tras semana durante la temporada de renovación y transformación, las plantas, árboles y arbustos florales recompensan a los visitantes frecuentes y a aquellos que podrían estar descubriendo al Jardín Botánico por primera vez. Manténgase informado sobre los momentos de máxima floración durante toda la temporada con el Bloom Tracker del NYBG, una guía en tiempo real del paisaje siempre cambiante, en: https://www.nybg.org/spring-bloom-trackers/.

Foto: NYBG Crédito: NYBG | Cortesía

Diseñadoras latinas en el MoMA

La exposición “Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940?1980” del Museo de Arte Moderno (MoMA) presenta estas visiones a veces conflictivas de la modernidad propuestas por diseñadores de entornos domésticos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, entre 1940 y 1980. Los curadores de la exposición destacaron a 10 diseñadoras y artistas que debemos conocer, cuyo trabajo radical, ya sea en sillas o cerámica, edificios o alfombras, revolucionó nuestra experiencia del diseño en nuestras vidas. El MoMA está ubicado en el 11 West 53 Street, Manhattan. Más información: https://www.moma.org.

Fotos: MoMA

Arlo Williamsburg estrena restaurante

El hotel Arlo Williamsburg en Brooklyn (96 de Wythe Ave.) acaba de abrir su restaurante Sungold, dirigido por el chef Michael King, quien utiliza ingredientes locales y de temporada para ofrecer un menú que incluye pastas caseras, pizzas al horno de leña y una amplia selección de entradas y platos principales. La decoración del nuevo centro gastronómico coincide con la estética única y chic del hotel, con un comedor con capacidad para 60 personas que expone paredes de ladrillo y una llamativa lámpara colgante compuesta por luces individuales, con toques de vegetación animan el espacio. Abierto todos los días de 7 am a 10 pm, con brunch los sábados y domingos de 7:30 am a 3 pm. El happy hour, llamado Lucky Hour, estará disponible de lunes a viernes de 4 a 6 p.m., e incluirá un Espresso Martini, papas fritas y una galleta de la fortuna que ofrece la oportunidad de ganar una estancia gratuita en Arlo Williamsburg, todo por $15. Más información en: https://arlohotels.com.

Foto: Arlo Hotels

En Broadway: Water for Elephants

Una extraordinaria mezcla de actos circenses, uso de marionetas en forma de animales y la magia de las voces de los actores dio como resultado la reciente estrenada obra de Broadway “Water for Elephants”. Basada en la exitosa novela de Sara Gruen, que lleva el mismo nombre, la obra cuenta cómo una tragedia familiar hace que un joven termine trabajando en un circo ambulante donde se encargará de cuidar a los animales a la misma vez que encuentra el amor por primera vez, no sin enfrentar serios conflictos durante el proceso. Contada a través de los recuerdos de su yo mayor, la aventura del protagonista lleva el mensaje de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad y luego de muchos obstáculos.

El elenco principal está compuesto por Grant Gustin (“The Flash”, “Glee”) en su debut en Broadway, Isabelle McCalla (The Prom, Shucked), el nominado al Tony en cuatro ocasiones Gregg Edelman (City of Angels), el nominado al Drama Desk y al Outer Critic Circle Award, Paul Alexander Nolan (Slave Play), Stan Brown (“Homicide: Life in the Streets”), Joe De Paul (Cirque du Soleil’s Dralion), Sara Gettelfinger (Dirty Rotten Scoundrels) y Wade McCollum (Wicked). El nuevo musical cuenta con un libreto escrito por el nominado al Tony en tres ocasiones, Rick Elice (Jersey Boys, Peter and the Starcatcher), música compuesta por el aclamado PigPen Theatre Co. (The Tale of Despereaux) y está dirigido por la nominada al Tony, Jessica Stone (Kimberly Akimbo). Funciones en el Teatro Imperial (249 West 45th Street). Las entradas en la taquilla del teatro, en https://www.telecharge.com/Broadway/Water-for-Elephants/ o por teléfono al 212.239.6200.

Foto: Matthew Murphy

La agenda se publica todos los jueves.