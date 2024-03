Oficina del Censo cambia preguntas sobre raza y etnia para que hispanos se identifiquen mejor

Nueva York – La Oficina del Censo de Estados Unidos anunció que recopilará de manera distinta los datos sobre raza y origen étnico para que miembros de comunidades como la latina se puedan identificar mejor demográficamente hablando ante las autoridades federales.

La medida que se toma por primera vez en 20 años busca reflejar mejor y de manera más inclusiva la realidad étnica y demográfica del país.

Las revisiones a las categorías mínimas sobre raza y etnia anunciadas el jueves por la Oficina de Administración y Presupuesto son las primeras desde el 1997 realizadas a la Directiva de Política Estadística No. 15 (Directiva No. 15).

Los cambios son resultado de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional, que incluye personal de carrera del gobierno federal.

El grupo empezó a revisar los estándares en junio de 2022, precisó la Casa Blanca en una entrada en su sitio web.

“Desde esa primera reunión, hemos examinado 20,000 comentarios y realizado casi 100 consultas para escuchar al público, antes de finalizar los estándares importantes que estamos anunciando hoy”, indicó la Dra. Karin Orvis, jefa de Estadística EE. UU.

“Gracias al arduo trabajo del personal de decenas de agencias federales y a los aportes de miles de

miembros del público, estos estándares actualizados ayudarán a mantener, recopilar, y presentar datos

federales más útiles, precisos, y actualizados sobre raza y origen étnico. Estas revisiones mejorarán

nuestra capacidad para comparar la información y los datos recopilados por diferentes agencias

federales y también para comprender si los programas federales le sirven efectivamente a nuestro país

diverso”, resaltó la experta.

Cambios a las preguntas sobre raza y origen étnico

Lo más trascendental de las recomendaciones producto de la evaluación son los cambios a las preguntas utilizadas para recopilar información sobre raza y origen étnico. El Censo utilizará una sola pregunta para identificar raza y origen étnico y le pedirá a los encuestados responder seleccionando todas las opciones con las que se identifiquen. Además, añadirá “Medio Oriente o Norte de África” (MENA) como una nueva categoría mínima.

Las categorías mínimas de raza y/o origen étnico son las siguientes: indígena de las Américas o nativa de Alaska, asiática, negra o afroamericana, hispana o latina, Medio Oriente o Norte de África, nativa de Hawái u otra de las islas del Pacífico, blanca.

En resumen, las preguntas sobre raza y origen étnico que anteriormente ya no se presentarán por separado en los formularios, sino que se combinarán en una sola pregunta. Lo anterior le permitirá a los encuestados elegir varias categorías al mismo tiempo, como “negro” e “ hispano”, por ejemplo. El problema actual con la manera en que se formulan las preguntas es que muchas poblaciones, como la hispana, no sabe cómo responder a la pregunta sobre raza cuando se hace por separado, ya que piensan que la raza y el origen étnico es lo mismo. Esto lleva a que eligen “otra raza” o no respondan la pregunta.

Los nuevos estándares además exigen la recopilación de detalles adicionales más allá de las categorías mínimas requeridas de raza y origen étnico en la mayoría de las situaciones, “a fin de garantizar un mayor desglose en la recolección, tabulación, y presentación de los datos cuando sea útil y apropiado”.

“Las nuevas normas también incluyen varias actualizaciones adicionales a las definiciones, la terminología y las guías que orientan a las agencias sobre la colección y presentación de los datos”, especifican las autoridades federales.

Como próximo paso, se ordenó a otras agencias y entidades federales empezar a actualizar sus encuestas y formularios administrativos, y a presentar un Plan de Acción para cumplir con la disposiciones de las nuevas reglas en un plazo de 18 meses. En el periodo de cinco años deberán terminar de ajustar todas las recopilaciones de datos y programas a los estándares actualizados .

Adicional, la OMB creó un comité interinstitucional sobre estándares estadísticos relativos a raza y origen étnico. “Este comité interinstitucional, convocado por la Oficina de la jefa de Estadística de EE. UU., mantendrá y llevará a cabo un programa de investigación a lo largo de todo el gobierno federal y realizará revisiones periódicas de la Directiva No. 15”, señalaron desde la Oficina del Censo.

Sigue leyendo:

Censo: Población latina en EE.UU. aumentará a 26.9% para el 2060 en gran parte debido a la migración

Director de Oficina del Censo, Robert Santos: “Debemos reconocer y valorar la diversidad dentro de los grupos de latinos”