Cristián de la Fuente tras un año separado de Angélica Castro: “Hay dolor, hay herida”

A pesar de la separación, Cristián de la Fuente ha demostrado ser una persona valiente y madura, capaz de enfrentar los retos que la vida le ha puesto en el camino. Sin duda, su ejemplo de superación y positividad es inspirador para todos aquellos que atraviesan momentos difíciles en sus vidas.

“Obviamente, para mí no es fácil todo lo que ha pasado. Hay dolor, hay heridas. No es que: ‘Ohh, me separé, voy a vivir la vida loca’. Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierd*, entonces no es sencillo”, expresó durante una entrevista que le ofreció a Carola Honorato.

Sin embargo, una de las interrogantes era conocer si en este momento se encuentra compartiendo su vida amorosa con otra persona: “No, no, no, no quiero nada…hay cosas que sanar. Quiero estar bien”.

Tanto la madre de su hija como él, poseen un mismo objetivo. Por ello, buscan la manera que la crianza de la jovencita no se vea perjudicada, por lo que su padre hizo hace más de un año y que finalmente tuvo consecuencias relevantes en la familia.

“Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos cada uno… hay que sanar, hay que estar bien. Es como una herida que cuando no cierra mucho, uno la pasa, se abre y vuelve a sangrar, entonces es mejor que cierre y cicatrice”, manifestó.

En las declaraciones, Cristián admitió su error y pidió perdón a Castro y a su familia por el dolor que les causó. Aseguró que la infidelidad fue un acto impulsivo y que lamenta profundamente haber traicionado la confianza de la madre de su hija.

Angélica se habría sentido devastada al enterarse de la infidelidad del actor. Luego de una profunda conversación, el chileno admitió su error y se disculpó sinceramente ella. A pesar de la difícil situación, ambos están comprometidos en reconstruir el trato por la hija que tienen en común.

Sigue leyendo:

· Entrevista: Cristián de la Fuente lo pierde todo junto a la actriz Alejandra Espinoza en la cinta “Por Amor al Money”

· Cristián de la Fuente confirma su separación: “Diario siento rabia por lo que le hice a mi mujer”

· Karyme Lozano manda un contundente mensaje a Cristián de la Fuente, por haberle hecho bullying cuando protagonizaron “Quiero Amarte”