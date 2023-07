Cristián de la Fuente confirma su separación: “Diario siento rabia por lo que le hice a mi mujer”

Ha pasado casi un año desde que Cristian de la Fuente se pusiera en el ojo del huracán luego de ser captado en plena calle besando a una mujer que no era su esposa y por primera vez, junto a Gustavo Adolfo Infante, revela cómo la ha pasado desde entonces.

El actor aseguró en el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino” que no hay día que no se arrepienta de haber echado a perder una relación amorosa de más de veinte años por una imprudencia que se dio por el exceso de alcohol. El chileno reconoce que para que esto pasase obviamente algo no iba bien en su matrimonio, pero no por esta razón justifica sus acciones. Sobre todo porque entiende que uno de los factores que más complica una posible reconciliación con Angélica Castro es la humillación pública a la que se ha visto sometida en Chile.

“Es duro hacer sufrir a quien uno ama. Diario es una rabia constante conmigo mismo y ha sido duro dormir en las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño y el que rompió y fracturó mi familia fui yo. Es muy duro porque un matrimonio puede tener altos y bajos, pero 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así, es una de las grandes cosas de las que más me arrepiento”, dijo el protagonista de “Amor Bravío”.

Para finalizar, el chileno señaló que, pese a que intentó arreglar las cosas y pedir perdón, su mujer decidió separarse definitivamente de él y la confianza que su hija le tenía ya nunca volvió a ser la misma desde ese momento.

Ellos aún no se han divorciado, están separados oficialmente, pero en las vías legales siguen siendo marido y mujer. Pero afirma que tampoco sabe qué sucederá a futuro ni cuál será la decisión que tome Angélica. Con estas declaraciones De la fuente deja claro que él no está a favor del divorcio, pero entiende que será su esposa la que tomará la decisión.

