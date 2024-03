El brasileño Éder Militao regresó a una convocataria del Real Madrid tras siete meses de baja

El jugador brasileño Éder Militao regresó a una convocatoria del Real Madrid después de siete meses y 18 días, tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la primera jornada de LaLiga EA Sports, contra el Athletic Club en San Mamés. Este sábado, Militao volverá a enfrentarse al Athletic Club, el mismo rival contra el que se lesionó, tras un largo proceso de recuperación.

A pesar de no estar en su mejor forma física debido al tiempo de inactividad, Militao podrá ser parte del equipo en el partido contra el Athletic Club este domingo en el Santiago Bernabéu. La decisión de incluirlo en la convocatoria fue tomada en consenso con el entrenador Ancelotti y los médicos del club. Aunque no se asegura que Militao tenga minutos en el partido, Ancelotti no descarta esa posibilidad.

La convocatoria también incluye otras tres novedades con respecto al último partido contra Osasuna el sábado 16 de marzo: la ausencia del brasileño Vinícius Junior y los regresos del inglés Jude Bellingham y de Dani Ceballos.

Vinícius está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Bellingham ha cumplido sus dos partidos de sanción por una expulsión anterior.

Por su parte, Dani Ceballos se ha recuperado de una sobrecarga muscular que sufrió antes del partido contra Osasuna.

