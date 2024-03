“Nadie se ha acercado”: Javier Aguirre sobre los rumores de su vuelta a la selección de México

Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca de España, descartó que haya tenido contacto con la Federación Mexicana de Fútbol para que pueda regresar al tricolor en sustitución de Jaime Lozano.

El rumor de la posible salida de “Jimmy” se dio a raíz de la derrota del conjunto nacional en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aguirre recordó que tiene contrato con el Mallorca de España. Y en ningún momento ha analizado la posibilidad de romper ese vínculo para incorporarse al conjunto mexicano.

Y reveló: “Nadie ha tenido contacto conmigo de la Federación Mexicana de Fútbol. La última vez que hablé con ellos fue cuando vino Dulio Davino (director de Selecciones Nacionales) con Ryota Nishimura (asistente del ‘Jimmy’ Lozano) y fantástico”.

“Ya habíamos hecho algún zoom alguna vez con Jimmy Lozano y todo su cuerpo técnico, pero por ahora nadie se ha acercado”, dijo el ‘Vasco’.

Y alertó: “Estamos exigiendo demasiado cuando nosotros mismos no ayudamos en esa formación. Sé que no es fácil, pero los tienes que educar. Aquí en España no pierdo tiempo en la educación de un jugador. Saben que es su profesión las 24 horas del día. Eso ha cambiado en México, en mi época era muy complicado que fuéramos profesionales, los chavos tienen otra mentalidad, pero sí faltan cosas”.

Además, comentó que hasta el momento no sabe si continuará con el Mallorca aunque es algo que le gustaría “no lo haría… Yo tengo contrato con Mallorca hasta el 30 de junio y todavía no hablamos de mi futuro”, confirmó.

Javier Aguirre ya dirigió dos procesos mundialistas, ambos de emergencia ante la falta de resultados positivos, el primero de 2001 a 2002 y el segundo de 2009 a 2010.

Actualmente, Mallorca se encuentra en el sitio 15 de la clasificación general. Y está a un paso de la salvación, además de que jugará el 6 de abril la final de la Copa del Rey.

