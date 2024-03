‘Pierden su tiempo’: Jimena Gállego habla de un importante detalle en la votación de ‘La Casa de los Famosos 4’ 

La votación de ‘La Casa de los Famosos’ es uno de los aspectos más importantes del reality show, debido a que el público tiene el poder de elegir quién se queda dentro de la competencia que transmite de forma continua la cadena de televisión Telemundo.

Sin embargo, en este apartado hay algo muy importante y es que los votos solo cuentan si los emiten desde los Estados Unidos y en los horarios que fijaron en la competencia. Es decir, no puede hacerse desde y cuando se quiera.

Ante esto, la conductora Jimena Gállego hizo una transmisión en la que desmintió que el uso de VPN ayude a registrar votos así estés fuera del territorio estadounidense.

Debido a la insistencia de muchos, la conductora mexicana afirmó: “La verdad es que pierden mucho su tiempo, si ustedes se sienten mejor psicológicamente dando votos en VPN, pues denle, pero es nada más para desahogo de ustedes porque no son votos que cuentan para nada”.

#Lcdlf4 Les mandan a decir a todos los Portistas españoles transtornados que sus votos falsos con VPN no llegan ni por correos😭😭JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA pic.twitter.com/Sx8nAOGSIj — Anxiety (@andrescaceress1) March 30, 2024

Con esto deja claro que el uso de estas herramientas no permite salvar a ningún famoso y por ello es importante que los habitantes conecten con la gente, pero en especial con los que se encuentran en los Estados Unidos.

Este detalle es bastante importante, porque en su mayoría las figuras que participan en la competencia son mexicanas, aunque hay de otras nacionalidades como los venezolanos La Divaza y Aleska Génesis.

También el expelotero dominicano conocido como La Melaza y la periodista española Cristina Porta.

Pese al fandom que puedan tener con seguidores de sus países, esto no cuenta, por lo que sus esfuerzos deben enfocarse hacia la audiencia latina en los Estados Unidos.

¿Cuáles son los horarios para votar en ‘La Casa de los Famosos 4’?

En la página web de la cadena Telemundo compartieron las franjas horarias en las que puedes emitir tu voto para que se quede tu participante favorito.

Estos se distribuyen de la siguiente manera:

Jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

Viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

Domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

Lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios.

