Ariadna Gutiérrez recuerda en ‘La Casa de los Famosos 4’ cómo empezó en el mundo del modelaje 

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez ofreció una entrevista a su compañero La Divaza en ‘La Casa de los Famosos 4’. Este momento sirvió para conocer más de la ex reina de belleza, quien se hizo viral en el 2015, cuando Steve Harvey la anunció como ganadora del Miss Universo, pero en realidad fue una equivocación y quien resultó triunfadora fue Pia Alonso Wurtzbach.

En la conversación que tuvo con el creador venezolano de contenido, habló de sus orígenes, su tierra Sincelejo, y otros detalles de sus proyectos.

“Yo empecé a modelar cuando tenía 15 años”, recordó la modelo al comienzo de la entrevista.

Ariadna Gutiérrez en entrevista con La Divaza

Entrevista de Ariadna en el show de Divaza “En casa con Divaza” 👏🏽#LCDLF4 pic.twitter.com/WTcJVawJSb — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 31, 2024

Ariadna Gutiérrez indicó que pese a que nació en Sincelejo, se crió en Barranquilla y por eso es un lugar que ama mucho.

“Yo estudié en el Colegio Alemán y cuando me fui a intercambio a Alemania, que a todo el mundo le toca como a los 14, 15 años, me engordé muchísimo, cuando regreso me pongo a hacer dieta, me pongo a hacer ejercicios, me estiro, pierdo todo el peso, me pongo aún más delgada y ahí es cuando me descubren y empiezo a modelar”, recordó.

La colombiana explicó que decidió perder peso y hacer mucho ejercicio, sobre todo voleibol porque quería mejorar su imagen.

Además, reveló que su primer contacto con los certámenes de belleza se dio porque la descubrió la dueña del gimnasio en el que entrenaba y la ayudó a que empezara su carrera en este ámbito.

“Ella me dice ‘Ari, tú deberías ser modelo, yo tengo un amigo que vive en Bogotá y es el dueño de una agencia. Yo te voy a conectar con él, deberías conocerlo porque tú tienes porte de modelo’”, comentó.

Luego de esto, viajó a la capital colombiana y ahí conoció a su primer mánager. “Yo tenía 15 años, iba a cumplir 16, estaba terminando mis estudios, mis papás no sabían nada, era como prohibido en casa hablar de estos temas de modelaje, no fueron receptivos”.

Agregó que su papá estaba en contra de los reinados, pues no había alguien de la familia que hubiera incursionado en esto.

“Siempre fue un sueño frustrado para mí ser reina, ser modelo, pero nunca de niña me lo imaginé porque siempre hacía deporte, estaba con los niños, siempre era como muy atlética y no me veía”, dijo.