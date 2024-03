Cubano Lourdes Gurriel Jr. hace historia con los Arizona Diamondbacks en apenas tres juegos del 2024

El cubano Lourdes Gurriel Jr. es sin dudas, una de las mejores adquisiciones que ha hecho la gerencia de los Arizona Diamondbacks en los últimos años, y mejor aún movimiento fue el darle una extensión de contrato en la temporada baja, misma que ya ha comenzado a pagar con históricos batazos.

El cubano viene de ser una de las piezas claves para que los D-Backs llegaran a la Serie Mundial y este año ha comenzado con el pie derecho ayudando al equipo a ganar dos de sus primeros tres juegos.

Pero un hecho único que protagonizó Lourdes Gurriel Jr., ocurrió en el juego del sábado cuando su equipo perdió ante los Colorado Rockies, pero se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia de Arizona, que conecta jonrones en sus primeros tres encuentros de la temporada.

Pero parte de este éxito que está teniendo en cubano de 30 años con los D-Backs, tiene que ver, según el propio pelotero, con el hecho de no sentir presión y no tener que demostrar nada a nadie, algo que sí parecía tener que hacer cuando estuvo con los Toronto Blue Jays en sus primeros año en la MLB.

“De alguna manera, no tuve que impresionar a nadie. En los años anteriores, no se trató necesariamente de ganarme un puesto, pero en Toronto tuve que demostrar que debía estar aquí. Este año, llegué pensando en trabajar en situaciones del juego. Si se trataba de hacer swing a comienzos de cualquier cuenta o si debía seguir trabajando la cuenta”, expresó Gurriel sobre su inicio de temporada.

Al ser preguntado sobre si, el hecho de sentir menos presión era la clave de su éxito con los Cascabeles, el jardinero no quiso ahondar en el tema y solo afirmó que ha trabajado para eso. “No estoy seguro si eso fue específicamente lo que me ha dado éxito, simplemente sé que me preparé para eso, ya era mi plan”, dijo.

El gran trabajo de Lourdes Gurriel Jr., no ha pasado desapercibido, y es que sus compañeros también se han impresionado por lo que está haciendo el jardinero, así lo reconoció el abridor del juego de este sábado Tommy Henry cuando afirmó estar “impresionado”.

“Es divertido verlo. La electricidad verdaderamente se nota en el terreno todos los días aquí, en la sala de pesas, simplemente es divertido ver que eso se convierte en el éxito sobre el terreno y que ha comenzado encendido. Eso motiva a todos y también disfrutamos verlo sonreír y jugar con esta electricidad”, declaró Henry.

Retener a Gurriel es uno de los grandes movimientos que hizo la gerencia de Arizona para esta temporada, junto a las adquisiciones de los venezolanos Eugenio Suárez y Eduardo Rodríguez (lanzador zurdo), el zurdo Jordan Montgomery y los bateadores Joc Pederson y Randal Grichuk.

