Esposa del migrante Leito Oficial fue vista llorando y rompió su silencio: “No he podido verlo”

Verónica Torres, esposa del migrante venezolano Leonel Moreno —conocido en las redes sociales como Leito Oficial— se mostró conmocionada por la detención del joven, quien fue detenido el viernes después de incitar a los extranjeros a invadir casas abandonadas en el país, sustentándose en una ley que no existe.

“No sabemos adónde lo llevaron y no he podido verlo. No puedo darte más información porque no sé mucho”, declaró la mujer a The New York Post.

Según detalla el diario neoyorquino, Verónica Torres fue vista llorando en los alrededores del hotel Sonesta Simply Suites, en un suburbio de Columbus, horas después de la detención de Leonel Moreno. Otros huéspedes aseguraron a The Post que el joven estuvo allí la semana pasada y que mantuvo un perfil reservado.

En la última semana, un video publicado por Leonel Moreno causó indignación. En él, el extranjero, que entró sin documentos a Estados Unidos junto a su esposa, recomendó invadir casas abandonadas.

“He pensado invadir una casa en Estados Unidos, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada podemos expropiarla. Aquí en Estados Unidos se aplica la invasión de terrenos y creo que ese será mi próximo negocio: invadir casas abandonadas”, dijo.

“La vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. La ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que esté en mal estado (pueden ser invadidas)”, añadió el sujeto.

Leonel Moreno fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el viernes y actualmente está detenido en la cárcel del condado de Geauga.

A finales de marzo, el New York Post publicó que Leonel Moreno entró sin documentos a Estados Unidos por la frontera de Eagle Pass, Texas, en abril de 2022. Estaba inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que permite a las autoridades federales rastrear a los extranjeros a través de monitores de tobillo u otra tecnología, pero logró fugarse, señaló el diario.

John Fabbricatore, exdirector de la oficina de campo de ICE para la agencia en Denver, afirmó a The Post que las políticas migratorias del presidente Joe Biden son un fracaso.

Y cuestionó: “Hemos sido testigos de otra persona a la que se le permitió ingresar a los Estados Unidos bajo el programa Alternativas a la Detención, solo para fugarse y hacer videos en TikTok explicando cómo violar la ley. La pregunta sigue siendo: ¿cuántos miles más están desaparecidos después de huir de este programa?”.

Leonel Moreno aseguró en un video en enero que “quiso intentar” conseguir un empleo como muchas personas se lo habían aconsejado, ya que se ha dedicado a la mendicidad según el contenido que comparte, y en varias ocasiones ha promovido esa práctica porque estaría ganando más dinero.

“De tanto que me dijeron que buscara trabajo, yo lo quise intentar. En Venezuela tengo un posgrado, soy una persona profesional… no pretendan darme cualquier trabajo de pobretón sabiendo que soy un ingeniero de alta calidad. Y a Estados Unidos vine a generar dinero con mi profesión y ¿saben lo que me dijeron? Que aquí no vale mi título, mi experiencia y todo lo que me esforcé en Venezuela”.

Para Moreno, quien aseguró que “ha hecho las cosas bien” y que está en Estados Unidos con todos sus documentos en regla, ganar $20 dólares por hora en albañilería es una “deshonra”. “Es increíble, pero estoy decepcionado”, manifestó.

