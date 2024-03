Miles de israelíes exigieron durante protesta el Tel Aviv un acuerdo de rehenes a Benjamín Netanyahu

Miles de personas se congregaron esta noche en la plaza de los Rehenes en Tel Aviv para exigir un acuerdo para la liberación de los 134 cautivos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre. Una protesta simultánea en las calles Kaplan y Begin, cerca del Ministerio de Defensa, pidió el fin del gobierno de Benjamín Netanyahu y elecciones anticipadas.

“Escucho a Liri gritar ¡mamá, sálvame. Mamá, me está haciendo daño! 176 días y 4.224 horas en las que no he pegado ojo debido a los pensamientos y el miedo por lo que están viviendo Liri y los demás rehenes”, expresó Shira Elbag, madre de la rehén Liri Elbag, citada por la agencia de noticias Efe.

“Mi cuerpo regresó del cautiverio, pero mi alma permaneció allí en Gaza”, compartió Raz Ben Ami, liberada después de 54 días el 29 de noviembre. “(Pero) no puedo volver a una vida sin mi querido esposo Ohad y el padre de nuestras hijas. No puedo aceptar la idea de que mi Ohad y otros 133 rehenes hayan quedado atrás, en medio del terrible sufrimiento de Gaza”, añadió.

Familiares y partidarios de rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza, sostienen antorchas, carteles y banderas israelíes después de encender un fuego durante una manifestación frente al cuartel general militar de Kirya, en Tel Aviv. Foto: Abir Sultán / EFE / EPA

Israel y Hamás intentan desde febrero, y sin éxito, negociaciones para una tregua. El grupo terrorista palestino exige el “fin integral” del conflicto y la reconstrucción, mientras que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu busca “la victoria total”.

Negociación continuará en El Cairo

Las negociaciones para un alto el fuego en la franja de Gaza, dijeron fuentes de seguridad egipcias a la agencia EFE, continuarán este domingo en El Cairo con la participación de una delegación israelí. Esta delegación, compuesta por representantes del Mossad, el Shin Bet y el Ejército, llegará mañana a la capital egipcia.

Según una fuente anónima por razones de seguridad, “la delegación israelí llegará mañana a El Cairo para completar las negociaciones sobre los rehenes” en manos del grupo islamista en Gaza.

Familiares y partidarios de rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza protestan frente al cuartel general militar de Kirya, en Tel Aviv

La Oficina del primer ministro de Israel confirmó el viernes que una delegación israelí viajará próximamente a Doha y El Cairo con el objetivo de continuar las negociaciones.

Las negociaciones, mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos, se retomaron hace una semana después de un largo estancamiento. Sin embargo, Hamás volvió a exigir un alto el fuego “integral”, el retorno de los desplazados y la retirada de las tropas israelíes, demandas que Israel calificó como “delirantes”.

Después de esta nueva ronda de conversaciones en El Cairo, funcionarios israelíes participarán en otra en Washington “para discutir los arreglos para la operación militar que Israel pretende implementar en Rafah”.

El número de muertos en la Gaza aumentó el sábado a 32,705 fallecidos y 75,190 heridos, con más del 70% de ellos mujeres y niños, debido a intensos bombardeos y ataques en todo el enclave palestino, según aseguraron las autoridades gazatíes.

Sigue leyendo:

• Estados Unidos celebra el nuevo gabinete palestino y espera trabajar con él por la paz

• Negociaciones para buscar un alto el fuego en Gaza continuarán este domingo en el Cairo

• Interrumpen acto de Biden con Barack Obama y Bill Clinton en protesta por su posición sobre Gaza