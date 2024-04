¿Quién fue el habitante salvado por La Bronca en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Sylvia del Valle, mejor conocida como La Bronca, salvó este 31 de marzo a Aleska Génesis, en una decisión que muchos veían venir, debido a que la locutora ha manifestado desde hace unas semanas que quiere irse del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Previo a la cena de nominados, la habitante dijo que por su salud mental y física decidió salvar a la modelo venezolana, quien estará al menos una semana más dentro de la espectacular mansión ubicada en México.

Además, indicó que sueña con dormir de nuevo con su hijo y por eso prefirió no salvarse a ella dentro de la competencia.

Salvado en ‘La Casa de los Famosos 4’

En la gala de los nominados, la artista habló con otros participantes, incluyendo a Cristina Porta, a quien le dijo que le había costado acercarse debido a la personalidad tan fuerte que tiene la española.

“Contigo ha sido para mí muy difícil, porque cuando yo doy, doy de más, ¿y sabes? Yo te tengo cariño. Te agarré cariño desde el primer día que llegamos y ese cariño nunca se ha ido. Me he decepcionado, han pasado muchas cosas, pero mi cariño hacia ti no ha muerto. Esa soy yo, cuando doy, doy, y creo que eres una mujer muy inteligente, sabes tu juego, lo que estás haciendo y no sé si has brincado el cariño, si te lo has pasado por las patas porque tú tienes tu objetivo y lo respeto”, comentó la ‘Madonna Latina’, como le dicen en las redes sociales.

Además de esto, afirmó: “Para eso hay que tener fuerzas y estar enfocada y lo que voy a extrañar de ti son tus gritos”.

Con la decisión que tomó, quedan nominados Clovis Nienow, Ariadna Gutiérrez, Cristina Porta y La Bronca.

Desde hace varios días el público ha votado para elegir a su favorito para que se quede en ‘La Casa de los Famosos 4’.

Sin embargo, nada está claro y será este lunes cuando se conozca al décimo eliminado de la competencia en la que el drama, el amor y hasta las traiciones forman parte del día a día.

