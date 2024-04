8 artículos de primer nivel que se consiguen en Dollar Tree

Si tienes una tienda Dollar Tree cerca, debes saber que puedes encontrar algunas gangas increíbles. A continuación, te mostramos los mejores consejos que han compartido personas en Reddit para encontrar las mejores ofertas en Dollar Tree a $1.25 por artículo.

1. Libros

Los lectores frecuentes saben que un libro de tapa dura puede costar hasta $30 en estos días, y ni siquiera es mucho más barato en Kindle, donde las copias electrónicas suelen rondar los $12. Pero en Dollar Tree, estos cuestan $1.25.

“Encontré cosas de primera calidad cuando se trataba de libros de cocina en particular. De hecho, compré ‘The Way We Cook’ de Saveur en Dollar Tree; si lo buscas en línea, incluso en Amazon, se vende en un rango de $26”, escribió un usuario de Reddit, según Best Life.

2. Gnocchi

Es posible que no pienses en Dollar Tree para productos gastronómicos gourmet, pero según los compradores, su gnocchi es excelente.

“Son el único lugar por aquí que los vende a un precio decente”, dijo un usuario de Reddit.

3. Juguetes

No desprecies algunas de las imitaciones de Dollar Tree, especialmente los Legos de imitación.

“He comprado tantos de sus kits de luces para mi hijo, y le encantan. Es $1.25 por más de 60 piezas, y usualmente el mismo tipo de kit cuesta $20 o más [en Lego] debido al branding”, dijo otro usuario de Reddit.

4. Gafas de lectura

A menos que tengas una receta única, las gafas de lectura de $1.25 de Dollar Tree son totalmente aceptables.

“Mantén múltiples en colores brillantes dispersos por toda la casa y en el auto”, escribió una compradora en Reddit. “Soy viejo y nunca tuve que usar anteojos antes. Llevarlos encima es un fastidio”.

5. Pasta dental

Puede parecer que los productos de cuidado personal aumentan de precio cada año, pero no en Dollar Tree. Y cuando se trata de un producto de marca reconocida, no tienes que preocuparte por diferencias en calidad.

“[Compro] pasta dental Crest y Colgate en botella, no en tubo. También compraré varias para donar a la caridad durante la Navidad. Cuesta más de $3 en las tiendas por botella”, escribió una persona en Reddit.

6. Papel de aluminio

El costo de este elemento básico de la despensa se acumula rápidamente, especialmente si consumes mucho.

“A mi esposa le gusta envolver sus sándwiches en papel de aluminio, así que las hojas pre-cortadas por $1.25 son mis favoritas”, escribió un redditor. “Lo sé, lo sé, usa un recipiente reutilizable. Tuve esa discusión, es más fácil comprar las hojas de aluminio”.

Si el papel de aluminio no es lo tuyo, “El film plástico es bastante bueno”, dijo otro comprador.

7. Globos

Si vas a dar una fiesta y no quieres inflar globos, ve a Dollar Tree, donde varios redditors dijeron que les encanta comprar globos metalizados.

Dijeron que puedes encontrar globos llenos de helio por solo $1.50 dólares, lo cual es muy económico comparado con otras tiendas.

8. Tarjetas de felicitación y papel de regalo

“¡Sus tarjetas de felicitación cuestan solo cincuenta centavos. Eso es lo que amo”, dijo un usuario en Reddit.

Otro usuario dijo: “Mi truco es comprar el paquete múltiple de tarjetas en blanco de Hallmark”.

“¡Eso y las bolsas de regalo y el papel de seda!” dijo otro.

Sigue leyendo:

?10 productos de belleza que se consiguen en Dollar Tree a solo $1.25

?Dollar Tree aumentará el precio máximo en las tiendas a $7 dólares

?3 beneficios gratuitos en Walmart que siguen vigentes en 2024