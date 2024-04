Conoce los detalles del Havana Film Festival de Nueva York 2024

Todo está listo para que desde el 12 hasta el 18 de abril se celebre la edición número 24 del Havana Film Festival de Nueva York. Este es un proyecto que organiza The American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba (AFLFC), con el fin de celebrar la diversidad de voces y expresiones culturales de Cuba, Latinoamérica y los Latinos en U.S. HFFNY 2024.

A través de un boletín de prensa compartieron algunos detalles del evento, que reunirá a más de 35 películas premiadas internacionalmente procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, Panamá, Uruguay, entre otros países.

Cada una de estas producciones estará subtitulada en inglés para que confluya de una mejor manera este intercambio cultural.

Se tiene previsto que este año haya un programa cautivador, que contiene además historias fascinantes, llenas de mensajes importantes para estimular mentes. En la propuesta hay desde historias de suspenso, aventura, justicia social, romance y hasta comedias satíricas.

Diana Vargas, directora artística de HFFNY, compartió algunos detalles de lo que el público podrá disfrutar en la Gran Manzana: “El festival presenta narrativas que reflejan la época contemporánea en la que vivimos, a menudo incómodas y de vez en cuando inciertas, pero que reflejan de manera consistente nuestras diversas experiencias. Como latinos, somos una fuerza creativa, que busca ampliar estas voces y reafirmar nuestra presencia en esta ciudad como contribuyentes vitales a su tapiz cultural”.

El arranque del evento será en Quad Cinema, el 12 de abril a las 06:00 p.m., cuando se le de la bienvenida a directores que competirán por el premio Havana Star Prize. Se tiene previsto que se estrene ‘La Mujer Salvaje’, del cubano Alan González. Luego, el sábado, seguirá la competencia hasta el jueves 18 de abril, que se hará la premiación.

Posteriormente, harán la presentación especial de una de las películas favoritas en el reciente Festival de Sundance, el documental Igualada del director colombiano Juan Mejia Botero.

Algunas actividades que harán en el festival es la “La mirada oculta: una retrospectiva de Nicolás Guillén Landrián”, que muestra la restauración de 10 cortometrajes del cineasta afro-cubano, Nicolás Guillén Landrián. Este proyecto de restauración arroja luz sobre las contribuciones olvidadas de Landrián a la vez que ilumina las realidades oscuras que marginaron su obra. Es un programa gratuito abierto al público.

Al día siguiente, HFFNY presentará el taller virtual Cómo Negociar tu Guión: Estrategias para el éxito de vender tu historia, dictado por Lopera Sánchez, guionista y autor de Cómo negociar un guión. “Una clase maestra de 3 horas que invita a los participantes a profundizar en la valoración de su trabajo creativo y a descubrir métodos innovadores de cómo negociar con profesionales de la industria”, explicaron.

El taller es gratuito y será conducido en línea en español con traducción simultánea en inglés. Los participantes deben registrarse en la página de ww.HFFNY.com

El Festival en asociación con Cohen Film Collection, presentan La risa y la rebelión: El cine libre de Tomás Gutiérrez Alea (Laughing through Rebellion: The Cine Libre de Tomás Gutiérrez Alea,) la muestra mas amplia que se ha hecho hasta la fecha de la obra del legendario cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, Titón.

La organización también destacará el último proyecto del director cubano Fernando Perez, El Mundo de Nelsito, como pieza central del programa de este año, proyectando su premiere en NY, el domingo 14 de Abril a las 8:40 pm.

Acerca de las películas que están en competencia para el Havana Star Prize, se distribuyen de la siguiente manera:

Ficción

● DESPERTÉ CON UN SUEÑO

Pablo Solarz | Argentina-Uruguay | Fiction | 2023 | 80 min | NY PREMIERE

● PEDÁGIO / TOL

Carolina Markowicz | Brazil-Portugal | Fiction | 2023 | 102 min | NY PREMIERE ● MEMENTO MORI

Fernando López Cardona | Colombia-Germany | Fiction | 2023 | 112 min | NY PREMIERE ● REBELIÓN

José Luis Rugeles Gracia | Colombia-Argentina-U.S. | Fiction | 2022 | 105 min | NY PREMIERE ● LA HIJA DE LÁZARO

Gustavo Fallas | Costa Rica-Spain | Fiction | 2023| 90 min | NY PREMIERE

● BAJO UN SOL PODEROSO

Enrique (Kiki) Álvarez | Cuba | Fiction | 2022 | 87 min | US PREMIERE

● LA MUJER SALVAJE

Alán González | Cuba | Fiction | 2023 | 93 min | NY PREMIERE

● UNA NOCHE CON LOS ROLLING STONES

Patricia Ramos | Cuba-Nicaragua | Fiction | 2023 | 92 min | US PREMIERE

● HEROICO

David Zonana | México-Sweden | Fiction | 2022 | 88 min | NY PREMIERE

● EL CASO MONROY

Josue Mendez | Perú-Venezuela | Fiction | 2023 | 95 min | NY PREMIERE

Documental:

● AYAHUASCA NOW

Carlos Bruno Cejas | Argentina | Documentary | 2023 | 90 min | WORLD PREMIERE ● EL CASTILLO

Martin Benchimol | Argentina-France | Documentary | 2023 | 80 min | NY PREMIERE ● ALDO BALDIN: UNA VIDA PARA LA MÚSICA

Yves Goulart | Brazil | Documentary | 2024 | 114 min | WORLD PREMIERE

● NOSOTRAS

Emilce Quevedo Díaz | Colombia | Documentary | 2023 | 70 min | NY PREMIERE ● TRANSFARIANA

Joris Lachaise | Colombia-France | Documentary | 100 min | US PREMIERE

● LANDRIÁN

Ernesto Daranas Serrano | Cuba-Spain | Documentary | 2023 | 80 min | NY PREMIERE ● SANTA CANCIÓN

Juan Carlos Travieso Fajardo | Cuba | Documentary | 2023 | 71 min | US PREMIERE ● TITO, MARGOT Y YO

Mercedes Arias, Delfina Vidal | Panamá-Colombia | Documentary | 2022 | 92 min | NY PREMIERE