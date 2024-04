Esteban Andrada se muestra precavido antes del juego contra el Inter Miami de Lionel Messi

Rayados de Monterrey ya se prepara para el importante partido que disputarán en la ciudad de Miami contra el Inter Miami correspondiente a la Concacaf Champions Cup, donde tendrán la complicada tarea de enfrentar a un equipo que se ha convertido en uno de los más fuertes de la Major League Soccer (MLS) desde la llegada de Lionel Messi a sus filas, por lo que están enfocados en conseguir la victoria para seguir luchando por el título de campeón.

El guardameta se mostró cauteloso ante la posible participación del astro argentino Lionel Messi en el encuentro y aseguró que lo único importante para la institución dirigida actualmente por Fernando Ortiz debe ser la de conseguir la victoria para poder avanzar a la siguiente ronda.

“Su presencia vale mucho, no es de hablar mucho él pero estando él en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración, la presencia intimida, sabemos que dentro del juego somos once contra once y ahí se termina el respeto de todo”, a los medios de comunicación en el aeropuerto.

Andrada destacó que a pesar de que sería positivo no tener que enfrentarse contra Lionel Messi en el partido, como un argentino le despierta mucho el deseo de poder enfrentarse contra el campeón del Mundial de Qatar 2022 para poder demostrar todas sus cualidades en la portería.

“Siempre cuando está él obviamente es un atractivo diferente, tanto para el entorno, los árbitros, ojalá que pueda jugar y si no bueno, desearle una pronta recuperación, nosotros tenemos que estar completamente enfocados en el partido”, señaló el guardameta.

Para finalizar, el guardameta de Rayados de Monterrey manifestó su deseo de poder formar parte de los 180 minutos de los dos partidos que disputarán contra el Inter Miami de la Major League Soccer para poder seguir avanzando en la Concacaf Champions Cup.

“Si obviamente, la verdad que es un partido súper importante para nosotros y la verdad que son 180 minutos, no podemos regalarnos en un solo encuentro, así que hay que ser inteligentes y bueno, que la serie quede abierta y si podemos meter un gol mejor”, agregó Andrada.

