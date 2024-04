“Sabe quién es su papá”: Lapidaria frase con la que Óscar de la Hoya se expresó sobre Canelo Álvarez

El exboxeador y dueño de la promotora Golden Promotions, Óscar de la Hoya, le mandó un fuerte mensaje hacia Saúl “Canelo” Álvarez en la previa de su pelea ante Jaime Munguía que recordó la mala relación que ambos tienen desde hace algún tiempo.

A pesar que en el pasado tanto de la Hoya como Canelo Álvarez trabajaron juntos y compartieron negocios, ahora parece que su vínculo es cosa del pasado y por esa razón surgió el comentario en el que declaró al mexicano como su “hijo”.

Las declaraciones llegaron por lo complicado de las negociaciones para el combate contra Munguía y que continuó en la presentación oficial del evento, donde el Tapatío ignoró a De la Hoya por completo e incluso puso unas cláusulas que el excampeón mundial no aceptó.

“(Hablando de las cláusulas) no puedes estar en la conferencia de prensa, no puedes tomar fotografías, no puedes dar entrevistas, ¿de qué estás hablando?, es como estar en la iglesia. Munguía lo respeta, yo lo respeto a él, pero tenemos que provocar algo y adivinar quién tiene que hacerlo”, dijo de la hoya en una entrevista reciente.

La respuesta del entrevistador no se hizo esperar, cuestionando las demandas de Canelo Álvarez y fue ahí donde De la Hoya mandó su fuerte mensaje.

“Está bien, está bien, sabe quién es su papá“, añadió.

Parte de los rencores entre De la Hoya y Canelo Álvarez, además de la vieja data, estuvo porque supuestamente el campeón unificado obligó a su entorno a no negociar la pelea directamente, sino a través de terceros como con Fernando Beltrán, representante de Munguía.

Antes de cerrar, De la Hoya puso su pronóstico del combate y aunque el favorito es Canelo Álvarez cree que Munguía puede dar la sorpresa gracias a la preparación que está teniendo con el experimentado entrenador Freddy Roach.

