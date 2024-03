Óscar de la Hoya asegura que Pitbull Cruz noqueará a Rolly en el “cuarto round”

El reconocido promotor de boxeo y dueño de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, decidió hablar sobre el combate que protagonizará Isaac ‘Pitbull’ Cruz contra Rolando ‘Rolly’ Romero y sorprendió a todos sus seguidores al asegurar que Cruz se convertirá en el vencedor de este enfrentamiento con un contundente nocaut que le propinará a su rival en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 30 de marzo.

Este enfrentamiento entre ambas figuras tiene como objetivo disputar para conocer quién se convertirá en el nuevo campeón del título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las que justamente ‘Pitbull’ buscará arrebatarle el cinturón a Rolly Romero.

Estas declaraciones las realizó Óscar de la Hoya durante una entrevista ofrecida para Boxing News 24 en la que aseguró que la diferencia de peso causará un fuerte impacto positivo para Pitbull Cruz; destacó que él es un peleador implacable que saldrá con el único objetivo de vencer, mientras que acusó a su contrincante de ser un “payaso” que no merece disputar este combate.

“Rolly-Pitbull, me quito el sombrero ante Rolly porque es como un payaso. Llegar a esta posición es brillante, realmente es porque no lo merece. Es brillante que esté consiguiendo esta pelea. Sí, Pitbull lo noqueará. Por supuesto, Pitbull es una bestia, él es un animal. No, el peso no hará la diferencia. Pitbull, es implacable. Rolly estará encima de su bicicleta como lo hizo contra Barroso, tratando de no ser golpeado”, expresó.

“Rolly es incómodo, realmente no tiene talento para boxear como un verdadero peleador. Él tiene poder. Lanza todos esos golpes abiertos y largos, pero eso no servirá contra Pitbull. Es un verdadero peleador, es un verdadero peleador serio. Cuarto round”, agregó Óscar de la Hoya en sus declaraciones.

Este enfrentamiento que será transmitido a través de la plataforma de Amazon Prime y se convertirá en la segunda oportunidad del peleador mexicano para poder convertirse en campeón mundial; la primera oportunidad del Pitbull Cruz fue derrotado por Gervonta Davis en el año 2021.

Sigue leyendo:

–Charly Rodríguez pide disculpas a la afición de Cruz Azul tras la derrota ante el Necaxa

–Joe Espada asegura que José Altuve está listo para las Grandes Ligas: “Está deseando que llegue el opening day”

–‘Checo’ Pérez resalta el compromiso con Red Bull: “Siempre hay que rendir en todas las condiciones”