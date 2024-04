Adiós a un grande: Rajon Rondo anunció su retiro de la NBA

El piloto de la NBA, el estadounidense Rajon Rondo, anunció este martes su retiro del mejor baloncesto del mundo luego de una carrera de 16 temporadas. Explicó que su objetivo a partir de ahora será dedicarse completamente a su familia.

“Sí, ya he terminado. Quiero pasar tiempo con mis hijos. Ha sido un tiempo fantástico, aprecio la hermandad que he tenido con mis compañeros, vincularme y aprender con el paso de los años y que me han hecho el hombre que soy ahora. Subidas y bajadas, ha sido parte de mi vida”, dijo Rondo en el podcast All the Smoke.

Congratulations on a great career, Rajon Rondo! 🙌



🔸 2× NBA champion

🔸 4× NBA All-Star

🔸 2× NBA All-Defensive First Team

🔸 2× NBA All-Defensive Second Team

🔸 3× NBA assists leader

🔸 1x NBA steals leader pic.twitter.com/ldPZ4Op3Bj — Basketball Forever (@bballforever_) April 2, 2024

El base armador no ha participado en la liga desde la temporada 2021-2022, en la que disputó en total 39 partidos con los Lakers y los Cleveland Cavaliers.

A lo largo de su carrera, Rondo fue convocado 4 veces al All-Star y ganó dos anillos de campeonato de la NBA. Uno con los Celtics en la campaña 2007-2008 y el otro los Ángeles Lakers en la ‘burbuja’ de Orlando en 2020.

En 16 temporadas, Rondo también pasó por los Dallas Mavericks, los Sacramento Kings, los Chicago Bulls, los New Orleans Pelicans, los Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers.

El exjugador de 38 años, promedió 9,8 puntos, 4,5 rebotes y 7,9 asistencias por encuentro en toda su carrera. Sobre su trayectoria, Rondo destacó la “suerte” que tuvo al estar rodeado de jugadores como Paul Pierce, Kevin Garnet, LeBron James, Anthony Davis, entre otros.

“Para mí, cuanto entré en este deporte, no era un tema de dinero, lo importante era el tiempo que le dedicabas en verano. Había que trabajar, llegar hasta aquí no era un sueño, era un objetivo. Mantenerte disciplinado durante la universidad, sacrificarte para llegar hasta ahí. Entiendo lo que me ha costado y por suerte he estado rodeado de la gente adecuada que me ha ayudado a llegar hasta el lugar correcto”, aseguró.

