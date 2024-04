Adrián Uribe regresa con “De Noche, pero Sin Sueño” con Wendy Guevara y ¿Thalía?

Adrián Uribe presenta la cuarta temporada de su show “De Noche, pero Sin Sueño”, donde cuenta que ya ha hecho la invitación a Wendy Guevara para que sea una de sus invitadas, además indica que ya habló con ella de la broma que le hizo al comediante afirmando que lo iba a demandar porque gracias a su personaje del mesero gay “Carmelo”, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” había sido víctima de bullying en la escuela.

“Hablé con ella, de hecho salió lo del show que dijo que yo (provoqué el bullying); obviamente lo dijo de broma, pero sí me dijo ‘sí me molestaban por ‘Carmelo’. Le dije ¡perdóname! y me respondió ‘¡ay no, claro que no pasa nada!’, pero sí la molestaban y aparte se llama Carmelo, yo no sabía que (ella) se llamaba Carmelo”.

El intérprete de “El Vítor” asegura que también ha platicado con Thalía para que se sume a la lista de invitados de su programa, que iniciará transmisiones en México a partir del viernes 5 de abril y se transmite los domingos en Estados Unidos.

“A Thalía le escribí, le mandé por Instagram porque me di cuenta que me seguía y yo así de ‘¡me sigue Thalía!’ y yo también la sigo, entonces le mandé mensaje y me respondió ‘¡claro que sí!, me encantaría”. El mexicano aclara que su casa no fue embargada por consecuencia de la demanda que interpusieron en su contra sus músicos, quienes alegan haber recibido despido injustificado.

“Sí hubo un embargo precautorio, digamos una solicitud de embargo y afortunadamente con mis abogados no procedió. Todavía no acaba esto, ya llevamos 6 años con esto, pero afortunadamente creo que vamos a salir bien librados.

“No eran mis empleados, eran mis músicos. A ellos se les pagaba por honorarios, no estaban en una nómina, no eran mis empleados, no era su jefe, yo no era su patrón, no había una relación ‘patrón-trabajador’; pero yo siempre he tratado de aprender de mis errores. Mi error en algún momento fue haber contratado un abogado que no hizo su trabajo, yo me confié, y pues obviamente las cosas se complicaron más de la cuenta”.

Aunque Adrián comparte que está disfrutando mucho a su pequeño Matteo de 5 meses, señala que no desea tener más hijos con su esposa rusa Thuany Martins y está dispuesto a someterse a una vasectomía.

“Yo por mí, digamos que esa fábrica se cerró, se va a cerrar en algún momento, sí lo he pensado, por supuesto que me gustaría ya cerrar, también ya tengo tres hijos hermosos. El último (Matteo) que tiene 5 meses, me trae (loco), porque aparte es pura sonrisa, a las dos o tres de la mañana siempre se despierta y sonríe, ¡imagínate la adrenalina que me está inyectando!”.

Sigue Leyendo más de Adrián Uribe aquí:

· Abogado de Adrián Uribe explicó cómo salvó la casa de su cliente

· Adrián Uribe celebra el regreso del show “De Noche pero Sin Sueño”, al que describe como una herramienta para hacer reír a los latinos en EE.UU.

· Adrián Uribe rompe el silencio: “En los programas de chismes están diciendo que casi casi me dejaron en la calle y no, para nada”