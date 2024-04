Elecciones primarias presidenciales en Nueva York se desarrollan con una “normal” baja participación

Bajo una incesante lluvia que arreció en horas de la tarde, se realizaron en la Gran Manzana las elecciones primarias demócratas y republicanas, bajo un clima de muy baja participación y en donde para los efectos prácticos, no hay resultados que esperar.

Para las campañas del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, estas internas en Nueva York, significan muy poco para ganar sus nominaciones. Ambos, ya tienen los delegados suficientes para las convenciones de este verano, en donde oficialmente serán los ungidos de sus partidos, para la carrera presidencial de noviembre.

En un recorrido de El Diario, por seis centros electorales, de Washington Heights, en el Alto Manhattan, una de las localidades neoyorquinas en donde las citas electorales están marcadas por algarabía y alta presencia de sufragantes, al transcurrir este martes, apenas uno que otro elector se acercaba a los centros.

Entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde con base a proyecciones de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (NYCBOE), cerca de 97,000 electores habían votado presencialmente en los cinco condados.

La tendencia en Nueva York de los últimos años, es un ausentismo de cerca del 96% en votaciones internas. Aunque para electores como el migrante dominicano Manuel Ruiz, que ha seguido de cerca las jornadas electorales, desde hace 20 años, la “sequía” de votos tiene otras razones.

“Creo que lamentablemente a la gente con la cual yo hablo, no le mueve la fibra ninguna de las opciones que están compitiendo. Ni de un partido, ni de otro. Ninguno de los extremos. Yo he recorrido varios centros, hoy en la mañana, porque como buen dominicano, me gusta la política. Pero lo que he visto, son centros en donde no ha ido nadie”, aseguró el isleño en frente de Fort Washington Collegiate Church, en donde acudió a sufragar.

A cuadras de allí, en la Escuela Pública 173 de la ‘Pequeña República Dominicana’, lugar habilitado como centro de votación, caminaba el puertorriqueño Jorge Machado, quien aseguró que no estaba “motivado en lo absoluto”, por participar en este proceso de internas. Pero sí, está preparado para las presidenciales de noviembre.

“Creo que esto del voto adelantado ha confundido a mucha gente. Antes era un día de primarias y un día de elecciones y punto. Yo estoy seguro que para las presidenciales habrá largas filas. No será un desierto como hoy. La gente está harta de cómo van las cosas en el país. Y en el caso de Nueva York, ni hablar”, comentó el boricua.

El boricua Jorge Machado no estuvo interesado en participar en las primarias, pero sí está listo para sufragar en noviembre. (Foto: F. Martínez)

En un extremo y otro…

Otra dominicana, Desiré Santos, de 50 años, tampoco participó porque no está afiliada a ningún partido político, lo cual era una condición indispensable para sufragar en estas internas. Esta quisqueyana forma parte del grupo de electores neoyorquinos que no está afiliado a ninguna organización partidista: “no entiendo las razones de estas elecciones. Y honestamente hasta el día de hoy no tengo idea por quién voy a votar en las presidenciales. Ni Trump, Ni Biden, me gustan. Tendré que ver cuál es el menos malo”.

De acuerdo con Independent Voter Project, al igual que Desiré, el 23.9% de los más de 14 millones de electores registrados que tiene el estado de Nueva York, son independientes.

Para la joven demócrata, Sofía Valdivieso, de 24 años, es la primera vez que participó en unas primarias y fue a “ensayar”, según sus palabras, cómo votar por la reelección del actual primer mandatario, Joe Biden. Esta estudiante de origen colombiano asegura que “nunca será una opción votar a favor del racismo y por quienes objetan los derechos de la mujer de decidir por su cuerpo”.

En el otro extremo, el dominicano Jesús Farías, de 55 años, se acercó a la Escuela Pública 173 del Alto Manhattan, señalando que fue a “ratificar la candidatura de Donald Trump”, pero no estaba registrado para votar.

“No pude participar. Pero desde hoy, empiezo a averiguar cómo lo haré en noviembre. Este país y particularmente esta ciudad, necesita mano dura contra la delincuencia, no políticos que estén en contra de la policía y a favor de los criminales. Además, no podemos seguir con las fronteras abiertas”, remató el residente de Washington Heights.

En centros electorales del Alto Manhattan en donde se registran colas de sufragantes, este martes predominó una soledad absoluta. (Foto: F. Martínez)

Al cierre:

100,000 votantes aproximadamente en todo el estado de Nueva York emitieron sus votos durante los ocho días de votación anticipada de acuerdo con la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

55,879 registros de votación temprana en los cinco condados de NYC, lo cual significa cerca del 1% de los registrados.

97,000 votantes aproximadamente habían votado presencialmente entre las 6 de la mañana y 12 del mediodía de este martes 2 de abril en los cinco condados de NYC.