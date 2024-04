Un martes de primarias presidenciales en Nueva York: un momento para medir la fuerza latina del voto

Este martes se celebrarán en Nueva York las elecciones primarias republicanas y demócratas, en donde los votantes de ambas organizaciones políticas, podrán ofrecer su opinión acerca de las candidaturas presidenciales de la crucial contienda del próximo 5 de noviembre.

Este 2 de abril, los centros de votación estarán abiertos desde las 6 a.m hasta las 9 p.m.

Para reconfirmar su sitio para sufragar en la Gran Manzana puede consultar con la herramienta digital de la Junta de Elecciones de NYC (BOENYC): Find My Poll Site en el web site vote.nyc

“Debe pertenecer a un partido político para votar en las elecciones primarias. Confirme su registro en línea y aclare todas sus dudas sobre su participación a través de nuestras plataformas”, recalcó BOENYC este lunes

Las primarias del estado de Nueva York son cerradas, lo que significa que sólo los miembros de una organización política pueden ejercer su sufragio en esta jornada.

Tome en cuenta que si es discapacitado, no habla inglés de forma fluida o tiene algún problema de movilidad, eso no debe ser una razón para no acudir a los centros, pues tendrá personal especial que lo podrá ayudar.

Si tiene dudas de su registro, existen muchas formas de cómo acceder a esa información.

Aunque en los hechos, en este momento, ni el presidente Joe Biden, ni el expresidente Donald Trump, enfrentan en Nueva York desafíos importantes, porque ya han asegurado más delegados de los que necesitan para ganar las nominaciones, quienes promueven la participación electoral, exhortan a acudir a las urnas, como un respaldo a la energía democrática.

“Específicamente para las comunidades hispanas que viven en Nueva York, es una oportunidad para mostrar su fuerza. Si bien estamos seguros, que siempre el voto se mueve mucho más el día de las presidenciales, es importante que acudamos a todos los procesos, en donde se requiere nuestra opinión”, destacó Eddy Cuesta, director de la organización no partidista Dominicanos USA, (DUSA) que promueve la participación electoral en Nueva York.

Voto anticipado fue muy flojo

Durante la jornada de la votación temprana o adelantada en los cinco condados, 55,879 sufragantes acudieron a los centros habilitados la semana pasada, un porcentaje realmente ínfimo, si se toma en cuenta que el registro electoral, incluye exactamente a 5,153,347 sufragantes en la ciudad.

Ante estos resultados, Cuesta interpreta que las tendencias muestran hasta ahora que las jornadas de voto anticipado, han estado marcadas por la apatía. Por eso a su criterio es importante, seguir expandiendo campañas informativas, sobre este tipo de proceso temprano, que es relativamente nuevo en Nueva York.

“Le estamos pidiendo a los hispanos que salgan a votar. Es la única forma de demostrar nuestra capacidad de lograr cambios en nuestras comunidades. En estas primarias, nos hemos concentrado en movilizar a votantes entre las edades de 18 y 39 años, a través de jornadas de inscripción y recordatorios de las fechas de votación”, dijo el activista.

El dominicano Ramón Flores, de 80 años dice que no se puede ignorar ningún llamado a votar. (Foto: F. Martínez)

“Votemos también en las primarias”

Como ha precisado el Fondo Educativo Naleo, de cara a las elecciones presidenciales, se proyecta que un millón de latinos de Nueva York votarán este noviembre, lo que se traduce en un aumento de 12.4% desde 2020 y 13.1% desde 2016.

Se espera que la proporción latina de todos los votantes de Nueva York en 2024 sea del 11.7%. Más del 15 por ciento de los ciudadanos en edad de votar en Nueva York son de origen latinoamericano, principalmente de República Dominicana, Ecuador y Colombia. Además de la porción más grande de puertorriqueños que viven en Estados Unidos continental.

Aunque históricamente, las internas de los partidos suelen estar definidas por pocos votantes, en esta ocasión algunos electores como el dominicano Ramón Flores, de 80 años, considera que este año es muy decisivo como para ignorar cualquier llamado a votar.

“No hay nada seguro. Debemos aprovechar y honrar la libertad que nos da este país. En nuestro caso, Nueva York es como un país pequeño, que tiene sus particularidades políticas. Los latinos tenemos que decir que nos importa nuestro destino”, opinó quien depositó su primer sufragio en una elección en el país en el año 1993.

En los procesos de consultas internas de las organizaciones políticas, en donde se eligen solo aspirantes, la tendencia en Nueva York y todo el país, en las últimas décadas, ha sido una abstención que supera el 92% del registro de votantes.

La última consulta interna presidencial se realizó en 2020 en medio de la terrible situación de la pandemia de COVID-19, un momento en el cual existían muchos temores por las aglomeraciones.

En esta oportunidad el joven venezolano, Sami Mazloum, aunque debutó como elector en 2020, asegura que hará el esfuerzo por participar este martes en esta cita electoral y en todas las que vengan.

“Tengo la experiencia de mi país que la apatía y la poca participación en asuntos políticos, especialmente cuando estamos habilitados a hacerlo, trae consecuencias muy negativas. Me preocupa el destino de esta nación y de esta ciudad. Me angustia el rumbo que están tomando muchas cosas. Y para mi dar mi opinión es los espacios electorales, es casi que un deber, más que un derecho”, concluyó Mazloum.

El joven venezolano, Sami Mazloum: Participar en estos procesos más que un derecho es un deber. (Foto: Cortesía)

Consulte en línea o por teléfono cómo y dónde votar:



Si vive en NYC llame al 1-866-868-3692 o al 212-487-5496 para aclarar cualquier duda sobre su participación en este proceso.

para aclarar cualquier duda sobre su participación en este proceso. Si reside fuera de la ciudad de Nueva York llame al 212-868-3692

En la página oficial de la Junta de Elecciones de Nueva York puede encontrar toda la información referida a estas elecciones primarias: vote.nyc

puede encontrar toda la información referida a estas elecciones primarias: vote.nyc En los portales digitales www.nycvotes.org y portal.311.nyc.gov puede encontrar también detalles del proceso y consultar su sitio de votación.

Electores en NYC:

5,153,272 sufragantes registrados en la ciudad de Nueva York para votar, de los cuales 1,512,402 son de origen latino.

3,420,848 están registrados actualmente como demócratas y 529,310 como republicanos