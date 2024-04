Hallan dos cuerpos junto con varias armas y equipo de drogas en una casa en San Antonio, Texas

Oficiales del condado de Bexar entraron a un domicilio ubicado al sur de San Antonio, en donde encontraron dos cadáveres que presentaban impactos de bala. Las autoridades revelaron que dentro del domicilio también había varias armas y parafernalia de drogas. Familiares avisaron a la policía porque tenían semanas de no tener noticias de ellos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar recibió una llamada de emergencia sobre la preocupación de una familia por no saber nada de dos de sus miembros desde el 23 de marzo. La primera acción de las autoridades fue ir a la casa ubicada en el 15900 de la calle Martínez, el 27 de marzo.

Los agentes no pudieron entrar porque estaba cerrado el inmueble, y no encontraron forma de poder entrar, así que buscaron alternativas para saber si las personas se encontraban dentro del lugar. Con un altavoz los llamaron en seguidas ocasiones, pero no recibieron respuesta, explicaron en la oficina del Sheriff.

Los cadáveres estaban en una recámara

Tras los intentos fallidos, algunos familiares buscaron cómo entrar a la casa hasta que lograron hacerlo por la parte trasera. Cuando recorrieron toda la casa, descubrieron en una de las recámaras los cuerpos de dos personas que presentaban heridas de bala en el torso.

La policía describió que los dos fallecidos eran familiares, uno de ellos de aproximadamente 70 años, mientras que el otro parece ser de más de 40 años. La identidad de cada uno no fue revelada por las autoridades.

El médico forense del condado de Bexar será el encargado de divulgar la identidad de las dos víctimas y también sobre el día y la hora de la muerte de cada uno.

Encontraron 10 armas, balanzas y embalaje para drogas

Los agentes revisaron todo el domicilio con autorización de la familia en busca de evidencia para saber qué sucedió, y mientras registraban descubrieron alrededor de 10 armas en toda la casa, así como parafernalia de drogas; como balanzas y material de embalaje, dijo la policía.

Los agentes del condado de Bexar tienen abierta la investigación para saber el motivo de la cantidad de armas que hallaron en el domicilio, así como los artefactos que encontraron que están relacionados con drogas.

Según la Asociación de Jefes de Policía en Grandes Ciudades, en 2023, hubo en todo Estados Unidos, un total de 7,789 homicidios en comparación con los 8,695 registrados en 2022.

Por su parte, el Departamento de Policía de San Antonio había dicho que en 2023, los crímenes en la ciudad se redujeron en 2.4%, y los crímenes violentos en 16.5% en comparación con el 2022.

Sigue leyendo: