Hombre sale a comer hamburguesas cada semana y esto le ayuda a ganar $200,000 en la lotería

La noche de hamburguesas semanal de un hombre de Michigan lo llevó a ganar un premio de $200,000 en el juego de lotería Club Keno de la Lotería de Michigan.

El hombre de 57 años del condado de Berrien les contó a los funcionarios de la Lotería de Michigan que compró su boleto de Club Keno durante su visita semanal al restaurante Chatterbox Bar & Grill en Territorial Road en Benton Harbor.

“Voy al Chatterbox todas las semanas para la noche de hamburguesas y siempre compro algunos boletos de Club Keno mientras estoy allí”, dijo el suertudo jugador.

El boleto que compró el hombre coincidió con 10 de los 20 números que salieron sorteados, lo que le dio un premio de $100,000 dólares, el cual se duplicó a $200,000 una vez que se aplicó ‘The Kicker’.

Si un jugador elige activar ‘The Kicker’ al comprar su boleto, los premios ganados se multiplican por dos, lo que significa que el premio se duplica.

“Estaba llegando al final de mis jugadas y solo había ganado $4 dólares, así que pensé que eso era todo lo que iba a ganar. En el tercer sorteo pasado, emparejé cuatro números, luego 5, y así sucesivamente, y pensé para mí mismo: ‘¡Podría ganar grande aquí!‘ Cuando se sorteó mi décimo número, no podía creerlo. Aún no me ha caído la ficha de que gané”, dijo.

El hombre dijo que planea usar su nueva fortuna para pagar facturas, hacer un pago inicial para una nueva casa y ahorrar para la jubilación.

Sigue leyendo:

– 366 personas ganan la lotería en Washington con una misma serie de números

–Mujer gana $1 millón de dólares en la lotería y en un inicio pensó que todo era una estafa

–Powerball: premio mayor aumenta a los $975 millones después de que no hubiera ganador el sábado

– Cuánto pagará de impuestos el ganador de $1,130 millones de dólares de Mega Millions

–Mujer de Virginia gana dos veces la lotería en apenas tres años

– Ganador de $1,130 millones de Mega Millions deberá esperar 30 años para tener todo el dinero

– Mujer soñó que se ganó la lotería, compra un boleto y se saca $390,000 dólares