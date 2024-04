Un joven latino reveló un “truquito” que le permite ganar $200 dólares en solo tres horas en Estados Unidos. En un video que publicó en la red social TikTok, Anthony Rivera, quien está residenciado en la ciudad de Miami, en Florida, dijo que trabaja como conductor para las aplicaciones Uber y DoorDash.

“Ahora hace un solazo, pero hace instantes estaba lloviendo que parecía el fin del mundo. Miami es un clima muy tropical, pero cuando llueve, llueve muy fuerte“, dijo el extranjero. Sin embargo, allí es cuando los dashers deben aprovechar para hacer más dinero.

¿Cómo ganar $200 dólares en solo tres horas?

El migrante, que ha compartido varias experiencias de su estadía en Estados Unidos, detalló a sus miles de seguidores cuál es su “truquito” para ganar $200 dólares en tres horas.

“Cuando llueve, mayormente los dashers se guardan, ya no están, y dejan la plaza libre. Lo que sí van a decir es ‘te vas a mojar’… solamente son tres horitas. Yo también trabajaba en cocina y de repente decía que en mi trabajo no me mojaba, que estaba dentro, sí, pero solamente trabajo tres horas y me gano $200 dólares; antes trabajaba 12 y ganaba igual”, expresó.

Rivera, de nacionalidad peruana, agregó que solo se trata de una fuente de ingreso extra y de aprovechar los momentos de alta demanda en Uber y DoorDash. Y reconoció que esta labor no es tan complicada como puede parecer, pero sí resaltó que se requiere de estrategia.

“Yo genero ese monto porque la casa que alquilo la comparto con una persona que se dedica todo el día a hacer delivery y él me ha pasado los tips y los trucos para no perder tiempo ni dinero, porque para hacer Uber y DoorDash, aunque no lo crean, hay que saber trabajar”, dijo.

¿Es costosa la vida en Miami?

Otra de las publicaciones de Anthony Rivera que causó mucho interés en la red social es una en la que cuenta si la vida en Miami es costosa, según sus gastos mensuales.

“Yo pago $850 dólares mi renta (alquiler de vivienda), consta de un baño privado, tengo lavandería y una cocina, los servicios básicos”, dijo.

En comida, el joven migrante invierte la cantidad de $400 dólares y por sus equipos electrónicos (un iPad y un teléfono) paga $100 dólares.

“Se financia también el celular, pero todas mis cosas son pagadas al cash, yo soy pro (a no comprar) cosas a crédito, yo pago todas mis cosas al cash. No digo que el crédito sea malo, pero prefiero pagarlo al cash”, manifestó.

Rivera señaló asimismo que por el seguro de su carro, que compró en efectivo, paga $260 dólares y para el gimnasio destina $30 dólares. “Estos gastos que les digo son solo para vivir: dormir, comer, trasladarme, el gimnasio para mantenerme saludable, un buen físico y estar bien de salud“.

“Hay gente que gasta más, hay gente que gasta menos, ya depende del criterio de cada quien, pero estos son mis gastos mensuales. Aquí no estoy incluyendo nada de cuando me voy de paseo, cuando me compro ropa, cuando hago un cambio de carro o quiero comprar algún gustito”, añadió.

En promedio, el peruano gasta más de $1.600 dólares al mes en la ciudad de Miami.

