“Un estafador entró a mi casa por culpa de Facebook Marketplace”

Facebook se ha convertido en un sitio muy popular para anunciar y vender productos tanto en Reino Unido como en otros países del mundo. Y, los estafadores, se están volviendo cada vez más activos y audaces para engañar a sus víctimas en esta plataforma.

Lucie Trew y Chris Forst (una pareja de maestros de Derbyshire, un condado en el centro de Inglaterra) tuvieron recientemente un bebé, con lo cual se encontraban en medio de una etapa muy emocionante de su vida, pero también, una de muchos gastos.

Como es de esperar, Chris no tenía tiempo de usar su computadora para jugar en línea, así que decidió venderla en Facebook Marketplace.

Un posible vendedor se puso en contacto con él a través del sitio. La pareja verificó su perfil y no vio ninguna razón para desconfiar de él.

Pero las cosas no eran lo que parecían.

Cálido y amigable

Con un bebé de tres meses y solo el pago mínimo de licencia por maternidad, Facebook le pareció a la joven familia un lugar ideal para obtener dinero en efectivo rápido.

Subieron fotos y una descripción de la computadora, e intercambiaron seis o siete mensajes con el futuro comprador.

Millones de personas en el mundo utilizan Facebook Marketplace. (Foto: BBC)

Según le explicó Lucie a la periodista de la BBC Hayley Comptom, el hombre hizo todas las preguntas pertinentes y quiso ver el ordenador antes de comprarlo.

“Pensamos que una persona genuina querría verlo primero”, dice, y añade que el perfil del comprador en Facebook no tenía nada sospechoso.

“Sus fotos eran de su esposa e hijos. Decía dónde vivía y trabajaba”, comenta.

La pareja lo recibió en su casa y le ofreció algo para beber. El comprador parecía una persona cálida y amistosa, que les habló también de su experiencia y dificultades de ser padre.

Incluso conoció a la bebé de la pareja.

“Parecía interesarse por nosotros y por Elodie”, le dice Lucie a la BBC.

Después de que le mostraran la computadora, acordaron un precio de $880 dólares.

“Nos sentimos violados”

Luego, el hombre abrió lo que parecía una aplicación bancaria en su teléfono. Lucie dice que parecía real.

“Era un banco muy conocido”, explica. “Chris vio la página de inicio y una página de transferencia”.

Chris escribió los detalles de su banco en el celular del comprador.

Después de 15 minutos, los fondos no se habían transferido. Pero se tranquilizaron cuando el comprador les mostró un texto en el sitio web del banco sobre transferencias que explicaba que podían demorarse hasta dos horas.

Elodie tenía hambre y Lucie no quería darle el pecho con un extraño en su casa, así lo dejaron ir con la computadora.

La aplicación del banco parecía genuina. (Foto: BBC)

Estaba empezando a oscurecer y el dinero seguía sin aparecer. La pareja trató de llamarlo, pero su número estaba bloqueado.

Su perfil de Facebook también había desaparecido. Se dieron cuenta de que los habían estafado.

“Nos sentimos culpables. Había estado cerca de nuestra pequeña bebé, le había hablado. Era nuestra responsabilidad cuidarla”.

“Él sabía nuestra dirección. Nos hizo sentir inseguros en nuestra propia casa con un nuevo bebé. Nos sentimos violados”.

“Nadie investigó el caso”

Chris y Lucie reportaron la estafa a su banco, a su compañía de seguros, a la policía y a Facebook. Pero dicen que nadie investigó el caso.

“Ellos (la policía) nos dijeron que entregamos nuestra propiedad por voluntad propia”, dice Lucie.

Lucie dice que Facebook quería enlaces al perfil del comprador, pero este los bloqueó para que no pudieran volver a verlo.

“Teníamos su número de teléfono y nuestros vecinos tienen imágenes de su coche, de sus cámaras de seguridad, pero nadie estaba interesado. No creo que nada pueda detenerlos [a los estafadores]”.

Un portavoz de la policía de Derbyshire dice que sus agentes le dijeron a la pareja que se pusiera en contacto con Action Fraud (el servicio británico para reportar fraudes y delitos en internet) y los tranquilizaron respecto a “riesgos en el futuro”.

Muchos ven a Facebook Marketplace como una forma fácil de vender algo que ya no necesitan y conseguir efectivo de forma rápida. (Foto: Getty Images)

Pero lo que les ocurrió a Lucie y Chris no es un incidente aislado: ellos son parte de un creciente número de víctimas a las que estafan a través de Facebook.

En Reino Unido, por ejemplo, la cantidad de personas que se quejan de haber sido estafadas en Marketplace se cuadruplicó en los últimos 4 años, según Action Fraud.

En 2019 hubo 4,923 reportes. La cifra saltó a 20,735 el año pasado.

Action Fraud dice que nadie es inmune a convertirse en una víctima y destacó algunas de las tácticas que utilizan los estafadores, para estar pendientes:

* Los criminales pueden pretender ser gente importante o de una organización conocida.

* No confíes en alguien que trata de apurarte para que tomes una decisión.

* Los estafadores a menudo utilizan argumentos emocionales para hacerte seguir tu corazón, no tu cabeza.

* El temor a perderte una buena oferta puede jugar en tu contra.

* Presta atención a si alguien está tratando de ganarse tu confianza mostrando un interés particular en ti, tu familia o tus circunstancias.

“No sé cómo pueden dormir por la noche”

Estas tácticas le resultan demasiado familiares a Emma Kilby, quien también fue víctima de estafadores que usaron el nombre de su compañía para organizar una feria artesanal falsa.

“La gente confiaba en nosotros como empresa”, dice Emma, quien, junto a su esposo Andy, dirige Knotty Knits & Kreative Krafts en Leicestershire, un condado en el centro de Inglaterra.

Emma Kilby y su esposo tienen una empresa de manualidades. (Foto: BBC)

La pareja es bien conocida por su base de clientes leales.

Uno de ellos vio un anuncio de un evento de la compañía y, como Andy o Emma no lo habían publicado, sospechó que era fraudulento.

El anuncio pedía $50 para poner un puesto en una feria artesanal en un espacio interior o exterior. Eso hizo sonar las alarmas para Emma.

“No tenemos ningún espacio exterior en la tienda”, le explica a la BBC.

“Hice clic en el perfil y no tenían amigos y se notaba que la foto era falsa”.

Afortunadamente, como actuaron tan rápido, nadie perdió dinero, pero esto tuvo efectos duraderos para Emma.

“Nos hizo sentir muy vulnerables”, dice. “Podría haber dañado mucho nuestro negocio. No sé cómo pueden dormir por la noche”.

“Plagado” de estafadores

Nick Stapleton, copresentador de Scam Interceptors (Interceptadores de fraudes) un programa de TV de la BBC, dice que Facebook está “plagado” de estafadores.

Pero da unos consejos sencillos que te ayudarán a evitar ser víctima de estos delincuentes.

No confíes en alguien que trata de apurarte para que tomes una decisión. (Foto: Getty Images)

“Compórtate en internet como lo harías en la vida real”, explica. “Asume que si estás tratando con alguien que no conoces, tienes que pensar que no es digno de confianza hasta que se demuestre lo contrario”.

“Facebook Marketplace es un complemento de una red social. Debes tratarlo como los anuncios clasificados del periódico. No tienes idea de quién aparece en ese anuncio”.

Meta, la empresa que gestiona Facebook Marketplace, le dijo a la BBC: “No queremos que nadie sea víctima de estos delincuentes, por eso nuestras plataformas tienen sistemas para bloquear estafas”.

“La gente puede denunciar este contenido con unos pocos clics y trabajamos con la policía para apoyar sus investigaciones”.

“Contamos con un equipo capacitado de revisores que chequean estos informes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y actúan rápidamente para eliminar contenido o cuentas que violan nuestras pautas”.

Sigue leyendo:

* 4 formas en que Facebook ha cambiado nuestro mundo

* “Me enteré del asesinato de mi padre al ver su cadáver en Facebook”

* Mujer es estafada por su novio virtual de Facebook; le robó más de $100 mil

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.