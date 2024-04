Abren en Baltimore un canal temporal para buques comerciales

La Guardia Costera de Estados Unidos abrió un canal temporal alternativo para buques comerciales y esenciales en el río Patapsco, tras el derrumbamiento del puente Key, de Baltimore.

El nuevo canal de 4 metros (14 pies) situado al sur del lugar de la catástrofe permitirá a los buques marítimos acceder al puerto de Baltimore. La apertura del canal llega después de que el lunes 1 de abril, se abriera otra ruta para las embarcaciones que limpian los escombros del puente; la finalidad es que la vía principal que conduce al puerto de la ciudad pueda recuperar su actividad habitual.

“Estoy agradecido de que sólo una semana después del derrumbe tengamos vías y canales por los que pueda circular el tráfico comercial”, dijo en una conferencia de prensa el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Sin embargo, el mal tiempo ha dificultado y ralentizado las operaciones de recuperación de las secciones del puente que yacen en el río, pues relámpagos en la zona han impedido a los equipos de trabajo el uso de grúas.

Less than one week out from the collapse of the Key Bridge, we're making progress on our coordinated operation to remove the wreckage and reopen the Port of Baltimore.



We're grateful to @POTUS, @USCG, @USNavy, @USACEBaltimore, and all our partners in this mission.