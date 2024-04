Humberto Zurita revela lo complicado que fue afrontar la muerte de su exesposa Christian Bach

Durante una entrevista, Humberto Zurita compartió que tras la partida de Christian Bach, se sintió devastado y perdido, sin saber cómo seguir adelante sin ella a su lado. Sin embargo, con el paso del tiempo y el apoyo de sus seres queridos, logró sanar su corazón y encontrar un nuevo sentido en su vida.

“Siempre vamos a estar recordándola en todas esas cosas que ella nos enseñó a amar, como es la vida misma. Cada cosa que van haciendo mis hijos, yo a través de sus ojos, cada éxito o fracaso o a lo que se enfrenten, ahí veo a Christian”, expresó en ‘Siéntese quien pueda’.

“También, ya pasaron cinco años, yo anduve ahí rebotando como pelotita, afortunadamente tuve mucho trabajo y eso me ha ayudado, me ayudó mucho cuando murió Christian. Yo pasé por muchos ciclos, muchas etapas, pasas por etapas de dolor, por etapas de enojo, hasta que llega esa tranquilidad y esa paz de comprensión, de entender que así es la vida y hay que seguirla viviendo”, añadió.

El actor recuerda con cariño los momentos vividos junto a Christian y cómo ella siempre fue su apoyo incondicional en todo momento. A pesar de haber encontrado un nuevo amor en Stephanie Salas, Zurita asegura que siempre llevará a Christian en su mente y en su corazón, ya que su amor fue único e irrepetible.

“Finalmente, me reencontré con Stephanie, me reencontré, lo digo, porque la conozco desde que era muy niña y Christian la quería mucho, la cobijaba mucho. Me la estoy pasando muy bien con Stephanie”, mencionó.

Humberto Zurita y Christian Bach juntos en el año 2013. Crédito: Mezcalent

“No creo en el matrimonio, y no es faltarle el respeto a mi pareja actual, creo que ya tenemos consolidados tanto ella como yo, nuestras vidas en ese sentido, ella tiene sus dos hijas preciosas, Michelle y Camila, y yo tengo a mis dos hijos hermosos que son Sebastián y Emiliano”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Humberto Zurita rompe el silencio y revela la causa de muerte de Christian Bach

· Huberto Zurita habla de su relación con Stephanie Salas: “Estamos pasando un muy buen momento”

· Sebastián y Emiliano Zurita rinden tributo a su madre, Christian Bach, en su nueva serie de Amazon