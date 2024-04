Juristas hispanos exigen freno a exposición pública de jueces tras ataques de Trump a magistrado Merchán

Luego de que el expresidente Donald Trump y usuarios en redes sociales atacaran públicamente al juez Juan Merchán, quien lleva el caso del republicano por el presunto pago a una actriz porno para lograr su silencio sobre acusaciones en su contra, abogados latinos de Nueva York criticaron fuertemente el proceder del exmandatario y exigieron que se proteja el ejercicio de la labor judicial.

A través de una misiva emitida por la Coalición de Abogados Hispanos, la agremiación declaró su preocupación por el precedente que mostró Trump al exponer públicamente al juez Merchan e identificar por nombre y apellido a sus familiares, lo que calificaron de peligroso, por lo que pidieron que se detenga esa práctica, que pudiera afectar el ejercicio libre del trabajo de quienes aplican la ley.

“Una vez más, condenamos enérgicamente el uso continuo de lenguaje imprudente, incendiario, violento y racial por parte del expresidente. El juez Merchán se excluyó a sí mismo y a su familia de la orden de mordaza que impuso en el caso, pero eso no excusa estas declaraciones peligrosas y falsas”, aseguraron los defensores hispanos, entre quienes se encuentran los Presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana; del Colegio de Abogados Hispanos de Long Island; del Colegio de Abogados de Puerto Rico, de la Asociación de Abogados Latinos del Condado de Queens y del Colegio de Abogados Hispanos del Valle de Hudson condena los recientes ataques.

Los juristas destacaron que tras la orden de silencio emitida por el juez Merchán, que limita al expresidente a hacer declaraciones sobre posibles testigos, así como sobre abogados, personal judicial o familiares de fiscales en el juicio penal relacionado con los pagos de dinero por silencio, programado para comenzar el 15 de abril, Trump hizo varios comentarios negativos sobre el juez Merchán y su hija. En redes sociales, el precandidato republicano a la Presidencia, dijo, sin pruebas, que el juez Merchán estaba apoyando intereses de su hija como consultora política demócrata, y reveló su identidad.

“Hacemos un nuevo llamado a los abogados que lo representan (a Trump) en este asunto, Todd Blanche y Susan Necheles, para que amonesten a su cliente y le indiquen que se abstenga de continuar con el lenguaje falso, violento y racista. El juez Merchan es un excelente jurista con una reputación impecable de imparcialidad”, dijeron los abogados latinos en su carta. “Si bien reconocemos el derecho de cualquier persona a hablar sobre asuntos de interés público como este juicio, estos comentarios falsos e incendiarios van demasiado lejos y deben llegar a su fin”.

En su apoyo al juez de la Corte Suprema de Nueva York, los defensores latinos mencionaron que en cualquier caso que curse en los tribunales, los ataques contra jueces crean “atmósferas dañinas” que podría llevar a las personas a tomar medidas más serias contra los funcionarios de justicia, poniendo en riesgo su seguridad.

“Intencionado o no, el trasfondo racista del mensaje (de Trump) es inaceptable. Declaraciones similares en el pasado sobre los involucrados en este caso y en los otros casos judiciales pendientes contra el expresidente Trump han llevado a que las personas involucradas reciban amenazas de muerte y correos de odio”, insistieron. “Los ataques de esta naturaleza contra un presidente de la magistratura y su familia no tienen cabida en la sociedad civil y son peligrosos e imprudentes”.

Dora Lasalle, presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos del Valle de Hudson, habló con El Diario NY y tras recordar que Trump ha mostrado comportamientos similares contra otros jueces que lo han enjuiciado, insistió en que se deben respetar las reglas del juego para que los magistrados puedan aplicar la ley sin intimidación.

“Desafortunadamente estamos acostumbrados a que hoy en día haya la tendencia de tratar de intimidar a jueces por los jucios contra el expresidente Trump, pero queremos llamar la atención sobre este problema, que no se trata de un asunto político sino del intento de intimidar a jueces, algo que que no se debe de hacer”, dijo la abogada. “Los jueces por sí mismos no tienen la libertad de hablar porque son las reglas éticas, pero como asociación de abogados hemos tomado esto como una causa y queremos llamar la atención sobre lo que no se debe hacer”.