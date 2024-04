Trump acusa a Biden de generar un “baño de sangre” en la frontera

El expresidente Donald Trump criticó este martes la política migratoria de la administración de Joe Biden, acusándolo de generar un “baño de sangre” en la frontera.

Durante una comparecencia en Míchigan, estado clave para los comicios de noviembre, el futuro candidato presidencial republicano afirmó que la llegada de migrantes bajo el gobierno de Biden es una “amenaza” que ha dejado al país “en ruinas”.

“Estoy hoy ante ustedes para denunciar el baño de sangre en la frontera de Joe Biden, eso es lo que es”, dijo Trump, según la agencia EFE. El exmandatario también acusó a los demócratas de intentar “desinformar” cuando utilizó en marzo las palabras “baño de sangre”.

Hay que recordar que el mes pasado Trump utilizó el término “baño de sangre”, adivirtiendo que esa sería la consecuencia si él no gana las elecciones presidenciales de noviembre. No obstante, luego matizó que se refería a las consecuencias aparentemente económicas. No obstante, la frase fue duramente criticada por los demócratas.

“Intentaron usar ese término incorrectamente conmigo hace dos semanas. Ya sabes, se trata de desinformación”, añadió Trump en su mitin en Míchigan. “Pero es un baño de sangre fronterizo, está destruyendo nuestro país y es algo muy malo que está sucediendo. Terminará el día que asuma el cargo”.

En el escenario, Trump estaba detrás de un cartel que decía “Detengan el baño de sangre fronterizo de Biden” y estaba rodeado de miembros de las fuerzas del orden.

Prometió seguridad

Sugirió que es nefasto que muchos inmigrantes que cruzan a Estados Unidos sean hombres en edad militar, según The Hill. También afirmó sin pruebas que los líderes de países de todo el mundo estaban vaciando prisiones y asilos mentales para enviar inmigrantes a Estados Unidos, según recogió el medio.

Asimismo, tras repasar varios casos de homicidios cometidos presuntamente por migrantes en situación irregular, Trump afirmó que a estos no se les puede llamar personas sino “animales”.

“Detendremos el saqueo, las violaciones, las matanzas y la destrucción de nuestros suburbios, ciudades y pueblos estadounidenses”, dijo Trump. “Acabaremos inmediatamente con las mortíferas ciudades santuario. Transferiré porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración. E impondremos un bloqueo naval a los cárteles y los golpearemos muy duro”.

El republicano prometió a los votantes que habrá “seguridad” si vuelve a la Casa Blanca, un mensaje por el que, aseguró, tiene el apoyo favorable de “las amas de casa de los suburbios”.

El expresidente opinó además que si pierde las elecciones de noviembre Estados Unidos “dejará de existir” y que probablemente esos serían los últimos comicios celebrados en el país.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Los republicanos matizan las palabras de Trump sobre el “baño de sangre” si pierde

• Donald Trump vaticina un “baño de sangre” si pierde las elecciones presidenciales de noviembre

• Campaña de Joe Biden critica publicación de Donald Trump que muestra al demócrata atado de pies y manos