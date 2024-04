Las claves del 4to Mensaje de Estado del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi

Nueva York – El cuarto Mensaje sobre la Situación del Estado del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se concentró en las medidas de desarrollo y reconstrucción económica que su Administración ha puesto en marcha para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

“Nos estamos reconstruyendo en todos los renglones. Hemos reconstruido nuestra economía, estamos reconstruyendo nuestra infraestructura, y estamos impulsando una reconstrucción social para restaurar nuestros valores y lograr una sociedad de equidad”, manifestó el primer mandatario ayer rodeado de los miembros de la Legislatura de la isla en el Capitolio.

“El estado de nuestra economía está fuerte y progresando. Dejamos atrás la quiebra gubernamental. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones financieras y nuestras pensiones”, alegó.

“Nuestra estabilidad fiscal está demostrada y mantenerla es esencial para nuestro futuro”, afirmó el gobernador.

Pierluisi añadió que el territorio está sentando las bases para que la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), creada como resultado de la Ley PROMESA en el Congreso de EE.UU., abandone la isla tras la reestructuración de la deuda de P.R.

Si bien es cierto que la Administración Pierluisi ha defendido la reducción de cerca del 80 % de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que recientemente le presentó la Junta a la jueza federal Laura Taylor Swain como parte del proceso de quiebra bajo Título 3, lo anterior no garantiza que el litigio termine en los próximos meses o años. De hecho, algunos expertos ya han anticipado que el pleito podría llegar al Primer Circuito de Apelaciones de Boston por la inconformidad de varias partes en el caso.

Que P.R. culmine el proceso en corte tampoco implica necesariamente que la Junta se vaya de la isla. PROMESA estipula que el gobierno de Puerto Rico debe cumplir con cuatro presupuestos balanceados, pero las cifras de un lado y de otro no siempre coinciden.

En su alocución, el primer ejecutivo también atribuyó a su gobierno un aumento de 7.6% en la actividad económica entre 2021 al presente.

Sin embargo, sobre este particular un análisis del periódico local El Nuevo Día señala que el gobernador no precisó la procedencia de ese dato. Las proyecciones de la Junta de Planificación (JP) a 10 años, arrojan que para el año fiscal pasado la economía medida por Producto Interno Bruto creció 6.7%, mientras el Producto Interno Bruto se estimó en 5.9% para el año fiscal 2023.

Otro punto que destacó el gobernador es que la participación laboral ha subido casi un 5 % y que la tasa de desempleo está en el 5.7 % en comparación con el 9 % de principios del 2021.

Pierluisi también resaltó el empuje en el área de turismo; en específico, el récord de 12 millones de pasajeros transitando por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan. Sobre las exportaciones, el funcionario dijo que aumentaron 6.5% desde el 2022 y alcanzaron $63,000 millones.

Me place anunciar que en el 2023, (las) exportaciones alcanzaron los $63 mil millones, un aumento de 6.5% desde el 2022.

Pedido de SNAP para Puerto Rico

Sobre asuntos que tienen que ver directamente con la gestión de las autoridades en Washington D.C. como el Congreso, el primer mandatario destacó los cambios que están haciendo a nivel local ante la eventualidad de una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Cabe señalar que, aunque existe un estudio de viabilidad para un cambio de programa de modo que los pagos a P.R. para asistencia alimentaria se equiparen a los de los estados, cualquier alteración debe ser aprobado como parte de la Ley Agrícola (Farm Bill) que discuten actualmente demócratas y republicanos en la Legislatura de EE.UU.

Breve llamado por la estadidad

En ese sentido, Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprovechó para destacar los beneficios de la estadidad, ideología de estatus en la que cree como medio para atajar las disparidades en programas federales como el mencionado.

“Nuestra economía está creciendo con el apoyo de una administración federal que ha puesto a Puerto Rico entre sus prioridades. Pero es solo con la estadidad que podremos lograr que ese apoyo sea permanente y no dependa de una administración amiga versus otra que no lo sea…el bienestar de nuestra gente está mejorando, pero aún sufrimos el discrimen en programas de salud como Medicaid y Medicare; el Seguro Social Suplementario; la asistencia nutricional para nuestros niños y niñas, nuestros adultos mayores y personas con discapacidades; en fin, en todos los derechos y beneficios que nos merecemos como ciudadanos americanos”, declaró.

Los procesos de reconstrucción

Sobre la reconstrucción poshuracanes con fondos como los que asigna la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), Pierluisi indicó que 4,432 están en etapa de diseño para una inversión de $4,800 millones, y 4,819 están en etapa de construcción.

Añadió que, como resultado de la intervención de la Oficina de Reconstrucción-Recuperación y Resiliencia (COR3), y su programa de desembolsos adelantos de capital, se han provisto $8,900 millones de fondos de FEMA para obras permanentes.

Sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), especificó que hay más de 100 proyectos activos por todo Puerto Rico que representan una inversión de $1,500 millones que incluyen fondos de FEMA.

En el caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), dijo que se han obligado todos los fondos disponibles y son 654 las obras en proceso con una inversión de $1,000 millones.

En febrero pasado, la Oficina de Contraloría General (GAO) federal informó que, hasta junio de 2023, P.R. había gastado el 8% de los fondos de reconstrucción otorgados por FEMA.

El gobernador también mencionó el impulso de sistemas de energía renovable a 4,200 Pymes (Pequeñas y medianas empresas) mediante el programa “Apoyo Energético” con fondos federales administrados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El gobernador además dedicó parte de su discurso a medidas tomadas en favor de la población de adultos mayores, cuya tendencia ha sido al alza en los últimos años debido a la migración de boricuas a EE.UU.

Pierluisi señaló que se aumentó de $900,000 a $5 millones los fondos que se le proveen a los municipios para los programas de amas de llaves. Además anunció que el Departamento de la Familia aumentará los subsidios para las personas que residen en centros de cuido prolongado de unos $1,300 a $1,900 mensuales.

Uno de los problemas principales de este último incentivo no es solo la poca cantidad, sino que los administradores y propietarios de los centros se quejan del retraso en el desembolso de los pagos por parte de la agencia.

Cabe señalar que, en cuanto al programa de ama de llaves, los fondos provienen del gobierno federal a través de la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral (WIOA).

Las reacciones al mensaje

El mensaje de Pierluisi se dio a dos meses de las primarias y a siete de las elecciones generales.

Entre los presentes, precisamente, se encontraba la contrincante primarista de Pierluisi a la gobernación, Jenniffer González.

González, aún comisionada residente en Washington, dijo que se quedó con las ganas de que el mandatario abordara en profundidad el tema energético y del estatus.

“Yo tenía la expectativa de que se tocara el tema energético, de que se tocara cómo se iban a mejorar las plantas generatrices para que no hayan tantos apagones. Yo tenía la expectativa de que se tocara la convocatoria a un plebiscito de estatus en noviembre; que si el gobernador convocar un plebiscito, la primera en respaldar eso voy a ser yo, independientemente estemos compitiendo en una primaria en junio. Yo tenía la expectativa de que se hablara de cuál iba a ser el plan para detener el aumento en la factura de luz… Yo quería escuchar cómo va la reconstrucción en el área sur”, expuso la comisionada, quien añadió que era su función acudir al evento.

González ha sido bastante crítica en los últimos meses del manejo y la postura institucional de la Administración a la que pertenece sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad y los contemplados aumentos en la tarifa eléctrica para pagarle a los bonistas.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, le restó méritos al mensaje bajo el argumento de que muchos de los proyectos mencionados por Pierluisi o no han comenzado o están incompletos.

“El país no le va a creer ni al gobernador, ni a su partido el cuento que le ha querido presentar hoy a los puertorriqueños. Hoy el gobernador aquí aplaudido por su partido, en presencia de la comisionada residente, ha intentado engañar una vez más al pueblo de Puerto Rico. No lo van a lograr. Hoy fuimos testigos de otro mensaje vacío, contradictorio e irreal. Hoy escuchamos la historia de un gobierno que, en su último año, viene a anunciar por cuarta vez una retahíla de proyectos no comenzados o incompletos”, opinó en conferencia de prensa junto a otros líderes del PPD.

Ortiz se expresó, por ejemplo, sobre la reconstrucción de la red eléctrica y los propuestos aumentos en la factura.

“Esos proyectos prioritarios o incompletos el país los vive todos los días. Reparación del sistema eléctrico, incompleto. Hoy abrazó el aumento de la tarifa cuando abraza el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, con constantes apagones, sin fiscalización a LUMA. No hay una sola mención de LUMA en ese mensaje y con nueve aumentos de tarifa en lo que va de cuatrienio”, señaló.

“En salud, incompleto. 200,000 personas fuera a causa de la certificación de Medicaid por culpa de los procesos burocráticos de su propio gobierno. Miles de adultos mayores abandonados en sus hospitales, récord de querellas de abandono de adultos mayores que no son atendidos por falta de recursos…”, continuó.

Líderes como María de Lourdes Santiago Negrón, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cuestionaron el planteamiento de Pierluisi en el sentido de que la Junta de Control Fiscal, organismo federal que presentó el plan de ajuste para la AEE, abandone pronto la isla. “¿El gobernador de verdad piensa que la Junta de Control Fiscal se va a ir porque él quiere que se vaya? La Junta ha puesto por escrito, en no sé cuántas cartas, que ninguno de los presupuestos aprobados satisface el criterio de presupuesto balanceado y que, por lo tanto, se van a quedar aquí, mientras persistan las cosas como las hemos visto hasta ahora, de manera indefinida. Me parece que es una falta de respeto al país el que el gobernador se atreva a ignorar esa declaración tan específica”, señaló la legisladora de minoría.

Por su parte, Ana Irma Rivera Lassén, senadora y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), tildó el mensaje de politiquero.

“Sin duda, ha sido un mensaje puramente politiquero. La reconstrucción social del país no se hace con consignas. No se hace con consignas un país resistente. No se hace con consignas realmente construir que pueda utilizar sus recursos naturales. Ni tampoco se hace con consignas un país hacia el futuro que Puerto Rico necesita”.

Cabe señalar que, contrario a otras ocasiones, no hubo destacadas manifestaciones de protesta. Sin embargo, entre la concurrencia se vio a una persona con un cartel que leía: “Pierluisi, la mayoría del pueblo de Puerto Rico no te creemos”.