Angélica Vale hace frente a las constantes críticas tras su radical cambio físico por bajar de peso

Angélica Vale, de 48 años, se vio en la obligación de hablar de su pérdida de peso tras un cambio en su estilo de vida, enfocándose en llevar una dieta saludable y en hacer ejercicio regularmente. Ella dijo que no sigue ninguna dieta específica debido a que decidió seguir una a través de una aplicación, y come de forma balanceada y también se mantiene activa físicamente al menos 5 veces a la semana.

“Me dijo: ‘Antes de la menopausia te tengo que bajar de peso porque si no va a ser mucho más complicado’. Al mismo tiempo empecé una dieta en un app que te ayuda a contabilizar las calorías, pero también te ayuda a dividir los alimentos. Su teoría es que en cuanto más agua tengan los alimentos, más fácil es sacarlos de tu cuerpo. Te ayuda con las calorías, te ayuda con el peso, pero eso empecé en febrero del año pasado”, dijo en una entrevista con Maxine Woodside.

“La preciosa Angélica Vale desmiente todo lo que se ha dicho acerca de su pérdida de peso y nos cuenta lo que realmente pasó”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en Instagram.

“Se llama Ozempic que diga la verdad”, “Y no fue la manga gástrica la que se hizo?”, “Ozempic y nadie lo quiere decir”, “No supo explicar el proceso de alimentos para haberlo hecho un año, debería ser una máster”, “¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir que se operaron?”, “Nada que una manga gástrica no arregle yo me la hice y soy feliz”, “No le creo, toda una vida luchando con su peso y upsss con la dieta lo logró”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Finalmente, la actriz compartió que su motivación para perder peso fue su salud y bienestar, ya que quería sentirse mejor tanto física como emocionalmente. Angélica Vale espera que su testimonio sirva de inspiración para otras personas que desean mejorar su estilo de vida y alcanzar sus metas con menos libras.

