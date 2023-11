Lucerito Mijares le da tips de canto a Lucero, según declaró ésta en el programa de Angélica Vale

Lucero ha expresado en muchas ocasiones el orgullo que siente al ver a su hija triunfando en el teatro musical y ahora reconoce que la joven ha superado sus expectativas sobre el canto.

En entrevista con el programa de radio de Angélica Vale, la cantante aseguró que hay ocasiones en las que la joven le pide que la aconseje para seguir con éxito en su carrera; sin embargo, admite que es ella quien termina pidiéndoselos para mejorar su voz.

“O sea, yo la oigo cantar y digo: ‘¿Qué le pasa a esa mujer?’. Y luego me dice: ‘Ma, algún consejo que me des para cantar’, y le digo: ‘No, para cantar no. Para actuar te puedo dar algún consejo, pero ¿para cantar? Mejor dámelo tú’. O sea, yo soy la que se los pide a ella porque de verdad me tiene con la boca abierta”, dijo Lucero.

Por su parte, Angélica reconoció que Lucerito ha crecido mucho tanto personal como profesionalmente y aseguró que siente un gran cariño y admiración por la joven, pues a pesar de su creciente éxito se ha mantenido muy sencilla.

Lucero León está orgullosa de su nieta, Lucero Mijares

Lucero y Manuel Mijares apoyan a su hija Lucerito y así mismo se siente la abuela de la joven cantante y actriz. Lucero León ha declarado ya que le da a su nieta los mismos consejos que daba a su hija para lograr una carrera exitosa.

“Los mismos (consejos) que le di a mi hija siempre, que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así, de un día para otro, hay que echarle ganas, hay que tener vocación, todo eso”, declaró León.

