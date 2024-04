Carlos Adyan lanza mensaje de apoyo para La Divaza por controversia en ‘La Casa de los Famosos’

Carlos Adyan, presentador de televisión, dio su apoyo a La Divaza luego de que manifestara su cansancio por los problemas dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en X, el conductor de ‘Pica y Se Extiende’ se mostró contento por las recientes declaraciones que dio el creador de contenido, quien mostró algunas diferencias con el cuarto Tierra, equipo al cual pertenece.

La publicación del boricua para apoyar al youtuber fue: “Divaza está en todo su derecho de sentir lo que siente. Es abrumador que te digan hasta con quién tienes que respirar. Eso se le deja a la gente que no tiene personalidad, y el ciertamente la tiene”.

Divaza está en todo su derecho de sentir lo que siente. Es abrumador que te digan hasta con quien tienes que respirar. Eso se le deja a la gente que no tiene personalidad, y el ciertamente la tiene. #lcdlf4 — Carlos Adyan (@carlosadyan) April 4, 2024

Esta publicación causó revuelo en la red social, ya que hubo comentarios de todo tipo, algunos apoyándolo y otros no tanto.

Entre los mensajes que le dejaron a Carlos Adyan estuvieron: “Si a alguien no le importa La Divaza son las víboras de Fuego, especialmente a Maripily”, “Pero dinos, Carlos Adyan, ¿es casualidad que ahora sí dejarán la cámara cuando Divaza habla? ¿Has oído hablar de bolas de humo? Cuéntanos y exagera de todo lo que se filtró anoche, opina también al respecto, ¿que eres muy frontal, no?”.

¿Qué dijo La Divaza en ‘La Casa de los Famosos 4’?

El influencer se ha mostrado afectado esta semana por la competencia. Básicamente ha dicho que está cansado de las estrategias y la pesadez que esto le trae por mantenerse en muchas ocasiones en una actitud de competitividad que considera no está bien.

“Podría intentar esta semana como visitar más Fuego, separarme un poco de las estrategias, que es como lo que he estado haciendo. Realmente a mí no me interesa ningún problema de esta gente, no me interesa nada, ¡Dios mío, ya! Estoy cansado”, comentó.

En este sentido, indicó que cuando comienzan a hablar de lo que harán para sacar a otros prefiere retirarse.

Estas declaraciones de La Divaza hacen suponer que será uno de los habitantes nominados esta noche, debido a que muchos podrían aprovecharse de esta incomodidad que siente para pedir que salga del reality show.

