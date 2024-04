Carlos Adyan responde tajante a un seguidor que lo critica por su preferencia con Maripily Rivera

Maripily Rivera ha logrado posicionarse como una de las participantes más polémicas de esta edición en ‘La Casa de los Famosos‘, gracias a su personalidad fuerte y directa, así como a su habilidad para manejar conflictos con sus compañeros. Su ruptura con el cuarto Tierra, una de las alianzas más sólidas dentro del reality show, ha generado tensiones y ha provocado enfrentamientos con otros concursantes.

Carlos Adyan es uno de los conductores de ‘Pica y se Extiende’, espacio donde cada domingo debaten las situaciones que se vienen registrando en el mencionado concurso de televisión y desde siempre él se ha mostrado un gran fanático de lo que viene haciendo Rivera, debido a que también son muy amigos.

Sin embargo, a través de la red social de la camarita hubo un usuario que mostró su descontento tras decir que Carlos ya no es su conductor de televisión preferido, la opinión de la persona se registra debido a que considera que no es neutral con los comentarios que emite.

Carlos Adyan de manera constante se defiende de los ataques que recibe en las redes sociales. Crédito: Mezcalent

“Eras de mis presentadores favoritos, pero de verdad te me caíste. Cuando Maripily era del team Tierra sí te caían bien todos, ahora que Maripily salió le tiras a los de Tierra. De verdad que tu fanatismo a tu amiga Maripily y el fanatismo de ser boricuas, los dos no te deja ser imparcial“, escribió en una publicación de Adyan.

El talento de la pantalla de Telemundo no dudó bajo ninguna circunstancia el hecho de exponer su postura ante la cuarta temporada que inició el pasado 23 de enero. A su vez, considera que el inconveniente viene es de la persona que le dejó ese mensaje por aparentemente no saber aceptar los comentarios del resto.

“Si me caí por opinar distinto a ti, el problema es tuyo por no aceptar diversidad de opiniones. Te mando un besito y ojalá puedas entender que el mundo no tiene que opinar igual a ti. Si critican a una por agresiva, también tenemos que criticar a otros por provocadores. Todo equitativo”, respondió.

Sigue leyendo:

· Carlos Adyan dice para cuándo espera convertirse en padre con su esposo Carlos Quintanilla

· Carlos Adyan señala complot antes de las nominaciones en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Carlos Adyan asegura que el matrimonio con su esposo le ha enseñado a ser más paciente