Carlos Vives cuenta una experiencia en un concierto con Chayanne: “Fue una tragedia terrible”

Carlos Vives recuerda con nostalgia aquella noche en la que estaba programado para abrirle el concierto a Chayanne en Colombia. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto. Aunque había ensayado con su banda y estaba listo para ofrecer un gran espectáculo, se encontró con la sorpresa de que sus equipos no funcionaban adecuadamente.

“Fue uno de mis primeros conciertos, cuando yo estaba empezando, llegó de gira Chayanne a Colombia. ¡Mi manager en ese momento lo trajo al tour y me dijo que yo fuera el telonero“, dijo en una entrevista concedida a HOLA! AMÉRICAS.

“Al final a Chayanne le fue muy bien, tenía los mejores equipos. Cuando yo fui a cantar nos fue pésimo. No teníamos la clásica de la localidad. Fue en Santa Marta, y fue una tragedia terrible porque ya no estaban las luces de Chayanne ni su sonido. ¡Ni siquiera su escalera para subirme al escenario!”, añadió durante la conversación.

Esta experiencia marcó un antes y un después en la carrera de Vives, quien pasó por una situación adversa. A partir de ese momento, se dedicó a perfeccionar su arte y a consolidarse como uno de los grandes de la música latina, ganando numerosos premios y el reconocimiento de crítica y público.

“No funcionó nada y al final me bajé, estaban mis primos y mis amigos de la infancia. Me cargaron y salieron gritando: ‘¡Le ganamos a Chayanne! ¡Le ganamos a Chayanne!’. Pero no habíamos ganado nada”, agregó.

Carlos Vive es homenajeado

“Ni me la creo. He querido tanto emular a tantos buenos compositores y valorado tanto su obra. He tenido siempre la delicadeza de reconocerlos, y estar aquí recibiendo este reconocimiento… No te puedo decir que soñé con esto porque el camino de la música que escogí me obligó a escribir canciones”, manifestó el colombiano al mencionado medio.

Antes de finalizar la entrevista también aprovechó agregar que: “Encontramos un nuevo camino en la música. Era tradicional, pero no tenía esa forma, era moderna, pero venía de lo tradicional. Y de repente me encontré escribiendo canciones y colaborando con otra gente, con viejos de cuando yo empezaba, gente que me motivó a escribir y que me dio claves que nunca se me olvidaron y siempre me han ayudado”.

