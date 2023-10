Carlos Vives y la reacción que tuvo tras ser sorprendido por Shakira en el escenario

La noche del pasado sábado Shakira sorprendió a sus casi 90 millones de seguidores con los cuenta en la red social Instagram, debido a que realizó una transmisión en vivo en la que se mostró bastante alegre. A su vez, se dirigió al lugar donde su gran amigo Carlos Vives se encontraba ofreciendo un concierto.

Sin embargo, el cantautor desconocía que la colombiana estaba ahí. La madre de Milán y Sasha se mostró muy emocionada, puesto a que le daría una gran sorpresa a su colega, lo que nadie se imaginó es que ella se montaría en la tarima para cantar ‘La Bicicleta’ con él.

La colombiana Shakira junto a su amigo y colega Carlos Vives. / Foto: MAURICIO DUENAS/AFP vía Getty Images.

La expareja de Gerard Piqué salió al escenario mientras hacía una seña con una de sus manos, pues al parecer no quería que gritaran su nombre, aunque fue inevitable que no se emocionaran al verla. Sin embargo, él no entendía mucho hasta que volteó y la miró.

“Sorprendiendo a mi hermano @carlosvives en el escenario esta noche”, es el mensaje que acompañó el emotivo video.

“No, espérame. No te vayas, dame un segundo. Déjame disfrutar de este momento“, le dijo Carlos a la artista, mientras se sentó al lado de su baterista, pues todavía no podía creer el maravilloso momento que estaba viviendo.

Shakira no se quedó callada y le respondió: “¡No sabía nada! ¡No sabía nada! ¡Ni tu mujer sabía!“.

“¡Hermana, usted lo que tenía era que separarse! El brillo que tiene hoy es otra cosa”, “Dios mío, esta mujer desde que está sola brilla luz pura”, “Tantos años que estuvo Shaki sin poder hacer estas cosas. Sin poder ser del todo ella”, “Si llegan así de sorpresa a mi cumpleaños no me quejo”, “Botón si también te saco una sonrisa al final del video”, “Las cosas épicas que uno sueña que pasen las haces realidad”, “Volviste a tus raíces y se nota en tu cara lo feliz que está”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

