¿Cuánto hay que ganar para ser pobre o clase media en Nueva York? Estudio revela ingresos mínimos requeridos en el área triestatal

¿Cuánto hay que ganar anualmente para no ser pobre sino clase media en Nueva York y el área triestatal, una de las zonas más caras para vivir en Estados Unidos y el mundo?

Consumer Affairs hizo unos cálculos usando cifras del Pew Research Center y la inflación proporcionada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. Así determinó que en 2023 una familia de cuatro personas puede ser considerada clase media y no pobre si tuvo el siguientes ingreso mínimo anual en:

-Nueva York: $81,396 dólares.

-New Jersey: $80,163.

-Connecticut: $80,163.

A nivel nacional Hawaii se ubicó aún por encima, encabezando la lista, con un ingreso anual de $82,630 dólares requerido para ser considerado de clase media en 2023.

Washington DC está empatado con Nueva York en el 2do lugar, con $81,396 dólares. Nueva Jersey y Connecticut quedaron en el 3er puesto, seguidos por Massachusetts con $76,463. Los cinco últimos estados más “baratos” resultaron Alabama, Arkansas, Arizona, West Virginia y Mississippi, con sólo $60,431 necesarios para ser considerado clase media, destacó Fox News.

En febrero un informe de la Universidad Columbia y la organización sin fines de lucro Robin Hood alertó que había 2 millones de pobres en la Ciudad de Nueva York, la mayoría hispanos y niños. Incluso ese mismo estudio calculó en $88,000 dólares el punto de equilibrio para que una familia de cuatro personas sobreviva en NYC, cifra aún por encima del cálculo de Consumer Affairs para el estado Nueva York ($81,396). Así, alrededor del 56% de los neoyorquinos están por debajo o cerca del umbral de pobreza.

El ingreso familiar medio del país fue de $70,784 dólares en 2021, según datos del Censo. Y a manera ilustrativa lo que en 2018 se podía comprar con $65,000 requirió $80,100 en 2023.

La clase media está captando una proporción menor de ingresos que en las décadas de 1960, 1970 y 1980, según Oliver Rust, jefe de producto del agregador independiente de datos de inflación Truflation.

Rust comentó en una entrevista en septiembre con Consumer Affairs que en las dos décadas transcurridas desde mediados de la década de 2000 la porción del país que es clase media se ha reducido y en cambio ha habido un fuerte aumento en los extremos inferior y superior del espectro socioeconómico.

La inflación se ha disparado en los últimos años, alcanzando un máximo del 9% en junio de 2022. Eso significa que algunas familias que eran de clase media en 2020 pueden ya no estar en esa categoría. El Pew Research Center alertó que la proporción de adultos que viven en hogares de clase media cayó de 61% en 1971 a 50% en 2021.

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio de SmartAsset reveló el mes pasado que Nueva York es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo, siendo $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia debe ganar más de $300,000 dólares para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otra encuesta reciente apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad planea quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, la familia o la comunidad, alertó el mes pasado un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).