Jaime Munguía asegura que no le intimida Canelo Álvarez y que se inspira de Pacquiao para el combate

El boxeador mexicano Jaime Munguía reconoce el desafío que supone enfrentarse a Saúl Álvarez, pero afirma que el ‘Canelo’ no le intimida.

“No, la verdad que no, no me intimida. Obviamente sabemos que es un gran reto, sabemos que es un gran peleador, pero estamos trabajando fuerte para eso”, dijo Munguía en una entrevista con el periodista de TUDN Carlos Aguilar.

El pugilista de Tijuana explicó que respeta a Álvarez pero que dentro del ring son enemigos. “Pienso que a veces mucha gente confunde el respeto con el miedo, pues yo le tengo el respeto que se merece, pero pues arriba del ring es otra cosas, arriba somos enemigos”, afirmó.

Munguía también expresó su emoción por la pelea programada para el 4 de mayo, describiéndola como una “bonita noche mexicana” en Las Vegas. “Las peleas entre mexicanos siempre, siempre son grandes peleas, siempre atraen mucho público y pues son conocidas porque son muy buenas peleas”, comentó el pugilista.

“Entonces, la verdad, estoy emocionado porque va a ser una gran pelea, va a ser una bonita noche mexicana”, concluyó Munguía, mostrando su entusiasmo por el evento.

Jaime Munguía se prepara para poner a prueba las enseñanzas que recibió como el último egresado de la escuela del entrenador Freddie Roach, quien fue el mandamás de Manny Pacquiao en su prime. Ahora, Roach guía a Munguía en su búsqueda por vencer al ‘Canelo’ en su próximo combate.

A sus 27 años, el boxeador mexicano aspira a repetir el éxito que tuvo ‘Pac-Man’, especialmente ahora que cuenta con el legendario entrenador estadounidense como su maestro.

“Todos los días aprendo algo, todos los días trabajamos, Freddie es una persona bastante dedicada que le encanta el boxeo, me siento muy bien con él”, expresó Munguía al mismo medio.

Munguía también dijo que se inspira en el boxeador filipino para derrotar a Saúl Álvarez: “Es un gran orgullo, una motivación más para mí trabajar donde se han forjado grandes campeones como Manny Pacquiao”.

“Así que vamos a estar listos para todo, tengo todo tipo de sparrings, trato de trabajar de todas las maneras para cuando lleguemos el 4 de mayo estar listos para cualquier situación”.

