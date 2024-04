Canelo Álvarez muestra apoyo a Ryan García durante su colapso en redes sociales: “Es un buen chico”

El extraño comportamiento que ha mostrado el boxeador Ryan García en los últimos días en sus cuentas de redes sociales no ha pasado desapercibido por muchos, en especial para el campeón mundial Canelo Álvarez, pero éste dijo que respalda al joven pugilista a pesar de su conducta.

En una entrevista para TMZ Sports, Canelo Álvarez se refirió a todas las polémicas que García ha despertado pero en lugar de enfocarse en la problemática se dedicó a resaltar sus valores y su forma de ser, por lo que en lugar de juzgarlo hay que apoyarlo.

“Sabes, es un buen chico y no necesitamos juzgarlo. Es un buen chico y este es el momento en el que necesitas apoyar a tus amigos y, lo sé, tuvimos muchos problemas antes, pero… no me importa“, comentó el Tapatío ante las cámaras.

García ha estado despertando desde hace varias semanas angustia y zozobra en sus fanáticos desde hace varias semanas cuando comunicó en sus redes que había sido “asesinado” y que “su cuerpo nunca sería encontrado”, para posteriormente asegurar que soloo se dedicaría a solo hablar de boxeo y no postear de ningún otro tema en sus cuentas personales.

La promesa no la cumplió y siguió activo con contenido extraño como pedirle apoyo a sus aficionados para convertirse en presidente de Estados Unidos u otra publicación donde buscaba personal para una producción audiovisual, todo esto antes de su pelea ante Devin Haney pautada para el próximo 20 de abril.

A pesar de todo ello Canelo Álvarez asegura que no se distanciará de Ryan García y que por el contrario le mostrará todo su apoyo para continuar a su lado.

“Este es un momento en el que necesitas apoyar a tus amigos”, añadió Álvarez.

Aunque en principio Canelo Álvarez y Ryan García no solo eran compañeros de trabajo y negocios, sino también amigos, la relación tuvo su punto de quiebre cuando King Ry dejó al entrenador Eddy Reynoso y luego cuando el mexicano demostró su apoyo público a Gervonta Davis antes del combate de este con García.

Desde entonces la relación no fue igual y el propio García dijo públicamente que sintió que le dio la “espalda”.

Mira las declaraciones de Canelo Álvarez aquí:

