Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, revela en qué gasta su dinero: ¡Confesó su “pecado”!

Michelle Galván dijo presente en la entrega de premios de la Fundación “Mujer Eva”. Su aparición le permitió conversar con algunos medios de comunicación durante su paso por la red carpet. Desde ahí, la conductora de Primer Impacto “confesó su pecado capital”, según reportó Mezcal TV. Y sí, Galván reveló en qué gasta su dinero.

“Mi pecado es comprar zapatos”, dijo la reconocida periodista y conductora de televisión. “Soy adicta a los zapatos y hoy traigo unos súper incómodos, de verdad que me cuesta trabajo hasta caminar; pero zapatos, en eso me gasto el dinero”, recalcó.

¿Cuánto has llegado a gastar?

¡Ay, no sé si te lo debo decir! Me van a regañar, unos que me costaron $1,550 dólares. Eso, eso es lo más caro que yo me he llegado a comprar, para unos premios precisamente para Premio Lo Nuestro, me encantaron porque son así como de… ¡Ay!, brillaban por todos lados, yo decía ¡esto es una joya, es una joya que hay que invertir, amigas!

“Hay que invertir en nosotras. Así que vayan y dense sus gustos, por favor. Porque hay dos tipos de mujeres las que dicen ‘me lo merezco’ y la de ‘no puedo ahorita porque lo tengo que ahorrar’. Y la vida se pasa. Así que yo soy de las de ‘¡bueno, me los merezco!'”.

¿Tu esposo te regala zapatos?

Fíjate que no, no me regala zapatos. Yo creo que porque la primera vez que me regaló unos, no me gustaron. Fui, los cambié a la tienda y desde ahí como que dijo ¡ah, caray, no le voy a regalar nada! Sí, sí, sí, pero no me ha regalado zapatos. Si quieren regalarme algo, ya saben, soy siete y medio, 38 europeos.

¿Vienen más bebés en camino, sí o no?, Michelle responde

La navidad pasada la conductora de televisión contestó esta pregunta que tanto le hace algunos de sus seguidores en las redes sociales y sorprendió con su respuesta, la cual al final del día también debe respetarse, aún cuando muchos de sus admiradores crean que su hija Megan necesite un o una hermana.

“No, por el momento Megan vale por cinco, por el momento no. Yo creo que me la estoy gozando, me la estoy disfrutando y ahora vengo de mamá con mi jefa”. Lo más difícil para la presentadora de “Primer Impacto” es compaginar el trabajo con su papel de madre, dijo la periodista.

