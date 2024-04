Sigue la polémica en Monterrey: Tato Noriega y Fernando Ortiz habla de la discusión con Lionel Messi

El presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio ‘Tato’ Noriega, decidió hablar sobre la polémica que se vivió momentos después de culminarse el partido entre La Pandilla y el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup; en este encuentro dominado por los mexicanos el delantero argentino Lionel Messi protagonizó un incómodo momento al lanzar unas duras palabras contra el técnico Fernando Ortiz y demás miembros de su equipo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al periodista de TUDN, Javier Rojas, tras su llegada al aeropuerto de Monterrey en el que el directivo destacó que este tipo de actos no deben ocurrir en ningún tipo de competencia y por este motivo presentaron una queja ante la Concacaf para iniciar una investigación en contra del club de los Estados Unidos y del campeón del Mundial de Qatar 2022 con la albiceleste.

“No, no es momento de hablar de eso, porque debe haber un reporte y de investigación, no voy aquí tampoco a negar que pasaron cosas, pero en otro momento dar detalles y estaremos en la espera de de ese reporte de las autoridades correspondientes para después establecer nuestra postura”, expresó Tato Noriega.

“Repito, no me gustaría entrar en polémica porque puedo ensuciar la situación. Entonces, vamos a esperar a que se los los hechos de debidos en cuanto a los procedimientos y correspondientes. Y después hablarlas”, agregó en sus declaraciones.

Por su parte Fernando Ortiz decidió no hablar sobre lo sucedido en los vestuarios del Chase Stadium tras finalizar el encuentro de la Champions Cup con el que prácticamente aseguran su participación en la ronda semifinal para poder alzar el título de campeón; sostuvo que no desea crear mayor polémica y que solamente esperará a la regulación de la Concacaf.

“Buenas noches para todos lo que sucedió va a quedar ahí son todas las cosas que se hablan. Yo no voy a dar ninguna declaración respecto a eso. No estoy para informar nada de eso. No estoy al tanto eso. No voy a hablar sobre el tema es algo que surgió ahí y sus intenciones siempre fueron las mejores y por ahí la vamos a dejar”, destacó el entrenador de Rayados de Monterrey.

El partido de vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup se disputará el próximo miércoles 10 de abril en el Estadio BBVA en Nuevo León, México, donde La Pandilla buscará conseguir su pase a la próxima ronda del torneo internacional.

