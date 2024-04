Temblor de 4.8 grados en NY y réplicas no dejaron víctimas ni daños serios, pero autoridades están alerta

Nueva York no está localizado en una zona de actividad sísmica, pero este viernes a las 10:23 de la mañana, un temblor de 4.8 grados sacudió a la Gran Manzana, generando alarma entre aquellos neoyorquinos que lo sintieron, y sorpresa entre los que no percibieron el movimiento telúrico. La última vez que se había registrado un sismo considerable en Nueva York fue en 2011, cuando se reportó un temblor similar que afectó la parte noreste del país.

Y más allá del temor que ocasionó el temblor y la angustia que desencadenó el temblor entre vecinos de Queens, como Anamirta Mateus, quien aseguró haberse quedado “petrificada del susto tan fuerte“, horas después autoridades municipales dieron un parte de tranquilidad y aseguraron que no se habían reportado hechos graves ni víctimas. En Nueva Jersey, donde se sintió con más fuerza, tres edificios fueron declarados no seguros por los daños y 10 familias fueron reubicadas.

Al medio día, y rodeado de los comisionados de varias agencias de la Ciudad, el alcalde, Eric Adams, pidió a los neoyorquinos mantener la calma y aunque reveló que no había daños considerables en ninguno de los cinco condados ni pérdidas humanas, manifestó que instruyó a varios equipos de emergencia para que revisen minuciosamente si hubo incidentes o efectos en puntos de infraestrudtura y construcciones.

“Aproximadamente a las 10:23 a. m., la ciudad de Nueva York sintió el impacto de un terremoto de magnitud 4,8. El epicentro se produjo en Lebanon, Nueva Jersey, a unas 50 millas de la ciudad de Nueva York. Nuestros socorristas están trabajando para garantizar que los neoyorquinos estén seguros y, en este momento, no tenemos ningún informe de impactos o lesiones importantes“, dijo el burgomaestre, al tiempo que pidió a los residentes de la Gran Manzana estar atentos de la suerte de parientes y vecinos. Asimismo, no descartó que pudieran presentarse réplicas leves, como ocurrió en tres ocasiones a lo largo del día, por lo que emitió una serie de recomendaciones básicas. Adams dijo que no sintió el temblor.

“Animo a todos los neoyorquinos a que revisen a sus seres queridos y, si sienten una réplica, se arrojen al suelo, se cubran la cabeza y el cuello y se cubran debajo de un mueble sólido, junto a una pared interior o en un puerta. Hasta el momento no se han reportado problemas importantes de seguridad humana ni de infraestructura, pero continuaremos con nuestras inspecciones de infraestructura crítica”.

La gobernadora, Kathy Hochul también emitió un parte de tranquilidad, y sobre las réplicas que se presentaron en la tarde, manifestó que eran normales luego de un sismo, y se puso a tono con el Alcalde Adams insistiendo en que equipos de emergencia estarán alerta.

“Millones de neoyorquinos sintieron los efectos de un temblor de magnitud 4,8, cuyo epicentro se encontraba en el centro de Nueva Jersey. Eso está a unas 45 millas al oeste de Manhattan. De hecho, lo sentimos aquí en el Capitolio de Albany”, dijo la mandataria estatal. “Nos estamos tomando esto muy en serio y he aquí el motivo: siempre existe la posibilidad de que se produzcan réplicas. Ordené a mi equipo de manejo de emergencias, en el momento en que recibimos noticias de esto, que comenzaran a hacer evaluaciones de daños: cualquier vida en peligro y descubrir si hay algún puente o túnel que esté comprometido”.

Sin embargo, tras realizar inspecciones en túneles y puentes, al igual que en edificios a lo largo y ancho de Nueva York, las autoridades descataron daños.

La Gobernadora agregó que entiende la ansiedad que el sismo produjo entre los neoyorquinos, especialmente cuando hace apenas un par de días ocurrió un fuerte terremoto en Taiwán que dejó una decena d emuertos y más de 1,000 heridos, al igual que serios destrozos, por lo que pidió a todos mantenerse atentos a alertas y estar informados.

El canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York, David Banks, dijo que tras revisar información de todas las escuelas públicas de la Ciudad,no se reportaron estudiantes afectados por el temblor, pero advirtió que instruyó a los equipos de construcción y mantenimiento que revisen los planteles para garantizar que no hubo daños serios.

“Todos nuestros estudiantes en todo el sistema escolar están a salvo. Todo nuestro personal está a salvo. No tenemos informes de ningún daño estructural en ninguna de nuestras instalaciones escolares, mientras que muchas escuelas sintieron algunos movimientos por el temblor “, dijo Banks, quien al igual que el Alcalde, aseguró que todo transcurrió después con normalidad. Ni los padres d de familia debieron ir por sus hijos antes del final de la jornada ni fueron cancelados los programas después de clases.

Asimismo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), se sumó al parte de tranquilidad y aseguró que el sistema de tránsito regional y local estuvo operando de manera segura y normal, y las inspecciones a estaciones y al sistema de vías no mostraron daños a ninguna infraestructura.

“El sistema de tránsito se mantiene funcionando de manera continua y segura durante todo el incidente y han continuado hasta ahora… Se han completado las inspecciones iniciales de todas las instalaciones y hay más inspecciones iniciales en curso, enfatizando que los siete puentes operados por MTA han sido inspeccionados, y quiero enfatizar que fueron diseñados para resistir impactos sísmicos mucho más fuertes que los que experimentamos hoy“, dijo Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA. El funcionario agregó que así como el sistema escolar funcionó plenamente, tras el sismo, también ocurrió lo propio con el sistema de tránsito.

Luego del sismo, usuarios de telefonía celular recibieron varias notificaciones relacionadas con el temblor y las réplicas, pero la primera tardó 20 minutos en llegar, lo que a algunos neoyorquinos les pareció un tiempo muy largo, pero el comisionado de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York, Zach Iscol, dijo que era normal tomarse esos minutos.

“Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos de que recibimos la confirmación del USGS de que en realidad se trató de un terremoto. Veinte minutos es muy rápido para una notificación pública”, dijo el funcionario, quien agregó que habrá más despliegue de personal en calles, tal como ocurrirá con trabajadores del Departamento de Edificios, para revisar y garantizar que no hubo daños serios.

Otra recomendación importante es que si los residentes de casas y apartamentos sienten olor a gas, lo reporten al 311.

Tras el susto por el temblor, en calles de Queens y del resto de la ciudad, el sismo se convirtió en tema de conversación y aunque muchos manifestaron estar nerviosos, más porque en la Gran Manzana ese tipo de movimientos son poco comunes, otros confesaron que ni siquiera sintieron cuando ocurrió. Los más tranquilos hasta bromearon con el suceso y no faltó quienes hicieron memes.

“Ay Dios mío, se sintió feo. A mí se me movió el piso y yo solo me puse a orar pidiéndole a Dios que parara pronto”, confesó la colombiana Mariela Lizarazo, mientras departía en una cafetería de Long Island City junto a su amiga. “Yo salí directo para acá porque me da miedo quedarme en la casa sola”.

José Muñoz, en medio de risas, se sumó al momento y dijo que no sintió el temblor. “Yo estaba caminando en la calle y la verdad no sentí ni un vientecito que me dijera que estaba temblando. Después fue que oí la alharaca de mucha gente que dijo que fue fuerte. Seguro ya ni siento nada por lo viejo”, dijo el peruano, quien mostró las imágenes graciosas que su hijo le mandó sobre el temblor. “Tenemos que agarrar las cosas por el lado amable, más porque gracias a Dios no pasó nada grave. Pero ya con este remesoncito creo que el planeta nos está pidiendo que seamos más buenos con él”.

Datos sobre el temblor en NY