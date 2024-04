Hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa no nacerá en México y te contamos todos los detalles

La pareja conformada por Matías Novoa y Michelle Renaud ha expresado su emoción por esta nueva etapa en sus vidas y han declarado que están felices de poder criar a su hijo en un entorno multicultural como el que ofrece la ciudad de Madrid. Además, ambos actores están emocionados de poder explorar nuevas oportunidades profesionales en Europa y de disfrutar de la calidad de vida que ofrece la capital española.

“El bebé no nace acá (México), nace en España, tenemos un plan de vida allá, vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Ya estamos a la espera de irnos”, dijo el chileno durante una entrevista ofrecida en el programa ‘Despierta América’.

Por su parte, Matías Novoa ha señalado que está ansioso por conocer a su hijo y que está listo para asumir su rol de padre con responsabilidad y amor. Por su parte, Michelle Renaud ha compartido su alegría por convertirse en madre y ha expresado su deseo de cuidar y proteger a su hijo con todo su amor y dedicación.

“No (dejaré la actuación). Bueno, no sé lo que me depare la vida. A mí también me gusta mucho trabajar detrás de cámaras. Incluso he considerado tomar un curso de fotografía, ya que me encanta. Además, me encantaría dirigir”, expresó Matías.

La mudanza a Madrid representa un nuevo comienzo para esta joven familia, que está ansiosa por experimentar todas las maravillas que la ciudad tiene para ofrecer y de criar a su hijo. Sin duda, esta nueva aventura traerá consigo numerosos retos y alegrías, pero Matías y Michelle están preparados para enfrentarlos juntos y construir un futuro lleno de amor y para su pequeño Milo.

El actor también destaca la importancia de seguir aprendiendo y creciendo tanto personal como profesionalmente. Está dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino, confiando en sus capacidades y en el amor que los une a él y a su esposa.

“Lo bueno es que terminamos de grabar justo cuando Mich está en los últimos dos meses de embarazo. Así podré disfrutar de los primeros meses con el bebé. Quiero darme un descanso para estar con Mich en esta etapa tan maravillosa”, agregó durante la conversación con Univision.

