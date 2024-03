Michelle Renaud no descarta que su familia con Matías Novoa siga creciendo

La actriz mexicana Michelle Renaud está en la dulce espera de su segundo hijo, en esta oportunidad es fruto de su amor con su esposo, el actor chileno Matías Novoa. En medio de su embarazo, la protagonista de telenovelas como ‘La Herencia’, ofreció una entrevista al programa ‘El Gordo y la Flaca’, en la que habló de cómo se ha sentido y si quieren que su familia siga creciendo.

“En algún momento ya se me había metido la idea de que el príncipe azul era una construcción de Disney y que pues no teníamos que creer tanto en eso y hoy digo ‘Ay, no, gracias Dios’, qué bonito porque estoy al lado de un hombre que me valora muchísimo, que admiro, que lo veo, lo amo, me encanta, me enseña con madurez. Estoy muy, muy contenta”, dijo en la conversación.

También dijo que el físico del galán es otra de las cosas que le encanta: “Lo veo tan grande, tan imponente, que digo pellízquenme, no puedo creer que es mi esposo, que voy a tener un bebé de él y luego me empieza a hacer señas, a mandarme besos y es como que… Está distrayéndose para saludarme”.

El embarazo de Michelle Renaud

Acerca de la posibilidad de tener más hijos, Michelle Renaud comentó: “Yo amo la maternidad, amo ser mamá de Marcelo, es mi mejor experiencia y ahorita estoy superemocionada con Milo, que viene también, ya lo amo, amo esta experiencia”.

Confesó que cuando su esposo le pregunta si van a tener otro bebé después, piensa: “Nada más con verle la cara digo ‘ay, no, me va a convencer, ay, no Diosito, ya quítale esa idea’, porque de pronto uno ya tiene que cerrar la fábrica, pero no sé, no podría decir que no porque veo a Mati como muy decidido y me da miedo”.

La historia de amor entre Michelle Renaud y Matías Novoa ha sido bastante seguida, debido a lo rápido que se dieron las cosas entre ellos, pues varios meses después de su noviazgo, dieron la noticia de la boda y poco después, aunque se mantuvieron reservados con ese tema, confirmaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común.

