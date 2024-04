Quemaron a propósito iglesia católica en NJ; hombre se entregó a la policía por 2da vez

Elliot Bennett fue arrestado como sospechoso de prender fuego intencionalmente esta semana a una iglesia católica que ya había atacado con un martillo hace siete meses en Verona, Nueva Jersey, según sus propias confesiones.

Una alarma de incendio sonó a las 3:33 a.m. del jueves en “Our Lady of the Lake Roman” (Iglesia Católica Romana Nuestra Señora del Lago) en Lakeside Avenue. El incendio fue provocado deliberadamente y tuvo múltiples puntos de origen, según la Fiscalía del condado Essex.

Apenas una hora después Bennett, de 42 años, fue por sí mismo a la policía, donde confesó y fue arrestado como sospechoso de intentar quemar la iglesia. Lo acusaron de intimidación parcial, robo, incendio provocado agravado, posesión de herramientas de robo, profanación de objetos venerados y múltiples delitos relacionados con armas, indicó NJ.com.

No fue la primera vez que Bennett supuestamente atacó esa iglesia, ya que el 1 de septiembre de 2023 fue a la jefatura de policía sosteniendo un martillo y dijo que acababa de destrozar la estatua de Jesucristo fuera del edificio.

“Bennett fue inmediatamente reconocido por los oficiales por incidentes pasados de la misma naturaleza y confirmó el daño en la iglesia”, dijo en ese momento un comunicado policial en ese momento. La policía no reveló ninguna otra información sobre esos incidentes anteriores al 1 de septiembre de 2023, del que fue acusado de conducta criminal.

En un mensaje publicado en su portal, la iglesia dijo que es posible que el edificio pueda salvarse después del incendio del jueves. “Afortunadamente, la estructura parece estar en buen estado, pero la iglesia está muy dañada. La comunidad parroquial está desconsolada. Sin embargo, estamos agradecidos de que nadie resultó herido y tenemos fe en que superaremos este momento difícil y solicitamos a la comunidad que mantenga a los afectados en sus oraciones”.

Mientras se continuarán oficiando misas en el auditorio de la escuela, añadió el mensaje. Esta Iglesia abrió por primera vez en un edificio diferente en la década de 1920. El sitio actual fue construido en 1964 y renovado en 2002 y 2003.

