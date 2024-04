Mujer limpiaba su bolso y descubrió boleto de Powerball viejo con premio de $50,000 dólares

Una mujer de Maryland, que acostumbra a nunca revisa sus boletos de lotería sino hasta que el bolsillo de su bolso está lleno, descubrió que había ganado un premio de $50,007 dólares en Powerball de un sorteo que había pasado semanas antes.

La mujer de la ciudad de Annapolis, identificada con el apodo Cher, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland que compró un boleto para el sorteo de Powerball del 4 de marzo en la tienda Giant en Annapolis y lo guardó en un bolsillo especial en su bolso.

“No reviso los boletos hasta que ya no caben en el bolsillo de lotería de mi bolso”, explicó Cher.

Finalmente, la semana pasada se quedó sin espacio y llevó sus boletos a la tienda para escanearlos.

Dijo que pidió ayuda a un empleado cuando el escaneo del boleto del 4 de marzo resultó en un mensaje poco claro.

“Los ojos se me abrieron tanto cuando la empleada escaneó mi boleto en la terminal de lotería. Ella dijo: ‘No podemos cobrarlo aquí'”, dijo Cher.

La mujer descubrió que había ganado $50,000 en una línea de su boleto, y otros $7 en otra línea.

“Entre la reacción de la empleada y lo que me dijo, pensé que había ganado bastante. Mis rodillas temblaban y estaba tratando de no llorar, pero me mantuve firme hasta que llegué a mi coche”, recordó.

Cher dijo que sus planes para el dinero del premio incluyen pagar deudas médicas y hacer algunas reparaciones en el hogar.

Sigue leyendo:

– Conductor de Lyft recibe propina de $5 dólares y gracias a ella gana $150,000 en la lotería

– Cuánto dinero se llevará el ganador de $1,300 millones de Powerball después de pagar impuestos

– Mujer oprime el botón equivocado y gana $1 millón de dólares en la lotería

– Mujer tiene antojo de bocadillos Cracker Jacks y gracias a eso gana $30,000 dólares en la lotería

– Hombre sale a tienda a comprar un hot dog y regresa con $1 millón que ganó en la lotería

– Hombre sale a comer hamburguesas cada semana y esto le ayuda a ganar $200,000 en la lotería