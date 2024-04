Zelenski: “Ucrania va a perder la guerra” si el congreso de EE.UU. no aprueba ayuda

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que su país va a perder la guerra contra Rusia si el Congreso de Estados Unidos no aprueba un paquete de ayuda militar para repeler la invasión de las tropas de Moscú.

“Es necesario decirle específicamente al Congreso que si no ayudan a Ucrania, Ucrania va a perder la guerra“, afirmó Zelenski durante una reunión por videoconferencia del grupo lanzado por su gobierno para recaudar fondos, United24.

Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, espera la aprobación de un paquete adicional de ayuda estadounidense por $60,000 millones de dólares, bloqueado en la Cámara de Representantes en Washington, donde los republicanos son mayoría.

Zelenski afirmó que sería “difícil” para Ucrania “mantenerse” [sobrevivir] sin ayuda estadounidense y subrayó que “si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados”.

La aprobación del nuevo paquete de ayuda depende de la buena voluntad de los partidarios de Donald Trump en la Cámara, que se niegan a examinar el texto tal y como está debido a una disputa sobre la regulación de la inmigración.

The situation in Kharkiv is very harsh. Russian terror is constant. Russians began using guided aerial bombs against the city almost daily.



We are looking for ways to increase Kharkiv's ability to protect the sky. This is a task for both our military and diplomats, who are in… pic.twitter.com/UoQc9VEmTU