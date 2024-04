¿Corrupción en la Copa Sudamericana?: Futbolista boliviano afirma que lo intentaron sobornar

Este lunes el jugador del Always Ready de El Alto, Robson Matheus, denunció que recibió una llamada en la que le ofrecieron $10,000 dólares para recibir una tarjeta amarilla en el partido contra en Defensa y Justicia de Argentina que se jugará el miércoles, 10 de abril, en el estadio Norberto Tomaghello.

El jugador boliviano explicó que inicialmente el intento de soborno fue por $5,000 dólares, si provocaba una falta y recibía una tarjeta amarilla, propuesta a la que negó rotundamente.

“Ayer recibí una llamada ofreciéndome $5,000 dólares diciéndome que me saque una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia, le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso, por que yo estoy iniciando en el fútbol, ahí cuando dije que no, me ofrecieron $10,000 dólares”, indicó.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Matheus aseguró que el número del que lo llamaron corresponde a las líneas telefónicas de Paraguay.

Redes de apuestas en el fútbol llegan a Conmebol

Marcelo Ortiz, abogado del Always Ready de El Alto, extendió su apoyo a Matheus tras lo ocurrido y resaltó los buenos valores con los que fue criado el futbolista boliviano.

“Las denuncias tienen que hacer eco no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para evitar esta red que para nosotros todo apunta a que son redes de apuestas (…) Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros como dirigencia lo vamos a apoyar“, manifestó.

El letrado también señaló que se iniciará una investigación para evitar que surja una red de apuestas en la liga y llevará el caso ante la Conmebol.

“Obviamente, vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer día en adelante es que se haga una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol”, sentenció.

